稱高雄氣爆案爭議韓市府當然要承擔 高嘉瑜遭網友砲轟

2019年01月25日 14:29 中時電子報 邱珮畇 、影音/ 黃鈺潔 、影音/

高雄市八一氣爆紀念裝置藝術28日落成，以地景藝術的方式呈現「記憶的漣漪」主題，彷彿是氣爆形成的斷牆，具有令人深省的意涵。(中央社)

20190125中天新聞 氣爆善款3461萬蓋裝置藝術 災民「氣爆」

高嘉瑜說，現在的高雄市政府當然要去承擔過去的這些問題。(Youtube截圖)

高雄氣爆善款近46億元，但目前已經花到剩3600萬元，其中竟然有3千4百多萬，是用來打造氣爆裝置藝術，每一年還要花120萬來維護，前高市府氣爆善款運用爭議延燒。台北市議員高嘉瑜昨在政論節目時說，「韓國瑜市長應該肩負責任，編列預算來賠償受災戶，這本來就是該做的」，被韓粉認為高嘉瑜要韓國瑜「概括承受」前高市府缺失以及賠償，網路留言一片罵聲。

高雄氣爆善款連日引爆爭議，善款近46億元，但目前已經花到剩3600萬元，其中竟然有3千4百多萬，是用來打造氣爆裝置藝術，每一年還要花120萬來維護，讓災民聽了「氣爆」!因為到現在還有許多人，提出代位求償或者是跟市府打國賠官司，都還在纏訟，災民痛罵市府寧願浮濫花錢，卻不肯將善款用在受創最深的災民身上。

政論節目《關鍵時刻》討論高雄氣爆善款爭議，台北市議員高嘉瑜昨晚說，如果把責任都推給善款監督管理委員會也不盡公平，但事實上整個善款運用是由委員會的人做的決定。但回過頭來，如果高雄市政府在整個氣爆理面占有4成責任，比華運跟另外一家公司更重時，其實高雄市政府在整個監督過程，是不是有迴避責任或其他問題，這個可受公評。

高嘉瑜說，就算過了追溯時效，市政府也應該本於職責，基於政府本來就該負責的心態，為了避免悠悠之口的爭議，應該主動就這4成責任，如何去提撥該有的賠償給受災戶，是高雄市政府該做的事情。

她說「所以我建議韓國瑜市長，就這個部份的責任，應該要延續下去，繼續高雄市政府，過去陳菊市長做得不夠，所以在這個部份被批評。那韓國瑜市長是不是，高雄市政府，應該肩負責任，編列預算來賠償受災戶，這本來就是該做的。」

高嘉瑜昨晚並說「現在的高雄市政府當然要去承擔過去的這些問題」，所以她認為韓國瑜政府 也必須要去針對這部分4成的責任，必須要做出一個釐清跟討論，未來的高雄市政府要不要繼續承擔。陳菊市長或過去前任高雄市政府在整個善款運用上是不是有相關責任?如果要交給監察院 或是相關單位來調查也都可以。

有韓粉在「韓國瑜後援會」發言說「聽高嘉瑜說高市府氣爆賠償敗訴，市政府賠款應韓市府概括承受，只希望韓總四年健健康康的當完，然後回雲林去陪家人好好過日子吧，去山裡修佛也不錯，台灣真的不配有這種政治人物，太不值了!」

《關鍵時刻》Youtube底下網友留言「媽啊！高嘉瑜在講什麼？知道良心怎麼寫嗎？﻿」、「高嘉瑜，你說的是人話嗎」、「高佳魚，泯滅人性，怎麼會有你這種白痴的理論﻿」、「高貴議員，妳腦袋進水嗎，上任市政府貪汙要現任市長負責。」、「高嘉鱼甩的一手好鍋」、「四年前的氣爆，肥菊就要處理好了，推給韓國瑜，這個高老妹說的是人話嗎？﻿」

(中時電子報)