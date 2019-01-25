公主遊輪接地氣 攜手觀光局推達人帶路岸上遊

公主遊輪行銷總監陳欣德（左）與觀光局長周永暉（右）

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公主遊輪與台灣一起拚觀光，今日宣布攜手觀光局北觀處推動「LocalConnections在地聯結計畫」，結合台灣在地旅遊達人，在今年第1季將先推出北、高共四條在地達人岸上觀光深度行程，預計18條靠岸的公主遊輪航次，包括「(鑽石公主號」停靠基隆港17次、「盛世公主號」停靠高雄港1次，，其中有3千國際旅客可望選購這些在地達人岸上觀光產品，為臺灣帶來2,000萬的當地觀光與相關商品銷售產值。

公主遊輪身為全球豪華遊輪領導品牌，52年來不斷致力於創造賓客美好的遊輪旅行體驗無論是在海上享受公主遊輪各項豪華設施，或是航向各城市景點探索陸上在地風光。「LocalConnections在地聯結計畫」至今已執行超過35年，也已經與歐美、地中海區域等18個城市觀光旅遊的在地專家達人們合作，頗有成效。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，全球遊輪市場持續成長以亞洲市場為最，其中台灣因遊輪靠泊作業的優異效能及客源成長的亮麗表現，已成為公主遊輪在全球佈局中的主要市場之一。

陳欣德說，看好台灣發展國際遊輪客觀光潛力，並為提升服務力，公主遊輪決定在台灣啟動在地達人計畫，讓遊客能體驗最接地氣的岸上觀光行程，體現公主遊輪致力推動的4大宗旨：道地的（Authentic）、有意義的(Meaningful)、個人化(Personal)的或是獨一無二的(Exclusive)。

交通部觀光局周永暉局表示，有別於以往岸上觀光安排之名勝古蹟遊覽行程路線，在地聯結計畫是透過與觀光領域相關之在地達人合作，結合「2019小鎮漫遊年」主題，深入小鎮巷弄，為國際遊輪旅客帶來不一樣的小鎮觀光體驗，塑造臺灣遊輪觀光品牌形象特色。

公主遊輪與觀光局攜手推動的與台灣在地聯結計畫，行程是由金界旅行社挑選適合的旅遊景點，並推薦行程相關的在地達人，打造出第一波專屬「公主遊輪岸上觀光達人行程」精選四大線路，包含3條基隆港出發，與高雄港出發之北、高在地達人岸上觀光深度行程，每條行程售價約USD130~150元之間，讓旅客們能夠輕鬆享受最在地的旅程。

(工商 )

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