嚴凱泰追思音樂會 馬吳朱同出席

朱立倫與夫人攜手到場。（譚宇哲攝）

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馬英九現身嚴凱泰追思音樂會。（譚宇哲攝）
吳敦義現身嚴凱泰追思音樂會。（譚宇哲攝）
嚴凱泰生前來自政、商、演藝界的眾多友人皆出席追思音樂會。（譚宇哲攝）

裕隆董事長嚴凱泰去年12月3日逝世，今天下午2點在新北市政府多功能集會堂舉行追思音樂會，嚴凱泰生前來自政、商、演藝界的眾多友人皆出席，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、前台北市長郝龍斌等人皆到場與會。

嚴凱泰追思音樂會以「一路上有您」為主題，由資深媒體人尹乃菁擔任主持人，並由國際知名大提琴家陳世霖領軍現場演奏提琴四重奏，並以組曲搭配影片串接成音樂劇，訴說嚴凱泰一生。

嚴凱泰追思音樂會全程不對外開放，但嚴凱泰生前各界友人皆應邀出席，政界人物包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前閣揆陳冲、親民黨主席宋楚瑜、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、前台北市長郝龍斌、前立委謝國樑、立委邱議瑩、前台北縣長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文等人均到場。

企業界包括前亞都麗緻董座嚴長壽、聯電榮譽副董宣明智、台泥董事長張安平、和泰車總經理蘇純興、宏碁創辦人施振榮夫婦、工商協進會理事長林伯豐、富邦集團大董蔡明忠夫婦、廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬、晶華董事長潘思亮、聯合報系董事長王文杉等人也到場與會。

(中時 )

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