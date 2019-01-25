2019歌林品牌冷氣早販活動起跑

2019年01月25日 14:52 工商 袁顥庭

憶聲電子旗下歌林品牌為了回饋消費者支持，特別於即日起至4月30日推出「冷氣早販」活動，消費者只要於期間內購買歌林指定機型冷氣，即可享電鍋、吸塵器、風扇等…好禮三選一活動。同時，歌林品牌並正式推出全新03系列分離式變頻冷氣、M系列多聯式變頻冷氣，以符合消費者需求為目標，預計將擴大市場佔有率、增加品牌與商品支持度。

憶聲電子總經理張鏡湖表示，歌林冷氣商品一直在銷售與口碑都受到消費者肯定。其中移動式空調，或是領先競品推出的CSPF一級能效冷氣，甚至是今年所推出的全新03系列分離式變頻冷暖冷氣、M系列多聯式變頻冷氣，都符合現今民眾的實際生活需求。以全新歌林03系列來說，採取一對一變頻冷暖設定，CP值高，不僅讓消費者買到賺到，更節省了暖氣的購置費用。全新歌林M系列多聯式變頻冷氣更可讓家庭安裝節省室外機安裝空間，消費者搭配更自由、選擇更豐富。

憶聲電子商品處經理許博文強調，為了回饋消費者，2019年歌林品牌推出的「冷氣早販」活動，更是非常優惠，消費者只要於即日起到4月30日在歌林經銷商購買指定冷氣機型：窗型冷氣3.6KW(含)以上、定頻分離式冷氣03系列3.6KW(含)以上、變頻分離式冷氣03／09系列、多聯式空調，即可免費享好禮三選一。贈品內容包括：歌林11人份不銹鋼電鍋SH-A1101S、歌林炫風吸塵器KTC-A1201W、歌林18吋三合一風扇KF-A1801S。

(工商 )