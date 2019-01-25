澳網》對岸第4人 張帥勇奪大滿貫女雙冠軍

張帥（右）與絲托索舉起澳網女雙冠軍獎盃。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

澳洲網球公開賽25日進行女雙決賽，中國大陸女將張帥搭配地主好手絲托索（Samantha STOSUR），以6比3、6比4擊退匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭丹諾維琪（Kristina Mladenovic），也讓張帥成為第4位贏得四大賽雙打冠軍的大陸好手。

「今天是我夢想成真的日子，」張帥在捧盃後表示，「希望我能夠繼續努力，為大家帶來更多好的成績。」

張帥（右）與絲托索奪冠後激動擁抱。（美聯社）

張帥與絲托索首盤兩度破發，先聲奪人，次盤則在第7局破發成功，進而以5比3聽牌。儘管第9局保發就奪冠時，張帥與絲托索一度被逼出破發點，但兩人穩住陣腳救回，丟士後靠著芭波絲底線反拍抽球過長出界，拿下賽末點與冠軍點。

事實上，這也是絲托索在家鄉父老面前拿到的最高榮譽，過去最佳是2005年澳網混雙冠軍。2006年她打入澳網女雙決賽，卻輸給了大陸的鄭潔／晏紫。她原本兩座大滿貫女雙冠軍為2005年美網與2006年法網，唯一的大滿貫女單冠軍則是2011年在美網所獲。

感人的是，張帥在2015年曾考慮引退，正是絲托索以老大姐之姿鼓勵她繼續堅持，如今也譜出冠軍佳話。

絲托索（左）在網前蹲低身子，好讓張帥放手擊球。（美聯社）

對岸好手首次贏得網球四大賽冠軍就是在澳洲墨爾本，2006年由鄭潔／晏紫奪得澳網女雙后冠，兩人當年年還贏得溫網冠軍，接著到2013年，換彭帥與謝淑薇組成海峽拍檔，抱走了溫網女雙冠軍，並於隔年贏得法網冠軍。張帥則成為繼鄭潔、晏紫與彭帥之後，第4位贏得大滿貫女雙冠軍的大陸好手。

單打方面，甫入選網球名人堂的李娜曾獲2011年法網與2014年澳網冠軍，不僅是對岸也是亞洲唯一的大滿貫單打冠軍。雅典奧運女雙金牌得主孫甜甜，2008年則與塞爾維亞的齊莫季奇（Nenad Zimonjić）拿下澳網混雙冠軍。

(中時電子報)

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