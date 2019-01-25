過年大掃除注意消保處抽檢12款瓦斯管標示全不合規定

消保處抽檢12款瓦斯管標示全不合規定。（消保處提供）

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民眾在過年時多會大掃除，檢查瓦斯管也很重要。行政院消保處為消費者把關，針對市售12件燃氣用塑膠軟管進行調查，結果全部不符合《商品標示法》規定，製造商需限期改善，若未改善可開罰2萬到20萬元。

消保處於2018年7月分別在台北市、新北市、桃園市、基隆市購買樣品12件燃氣用塑膠軟管，進行商品標示查核。結果有9件樣品未標示其用途；未標示使用與保存方法及其他應注意事項，有11件；無標示主要成分或材料的也有10件。

消保處表示，目前常見市售瓦斯管線有金屬、橡膠、塑膠等材質，而對於塑膠材質瓦斯管線，經濟部標準檢驗局於2017年9月27日公布「燃氣用塑膠軟管」國家標準，但這次抽檢標示卻全數不合格。

消保官王德明表示，瓦斯管一定要標示清楚，若消費者用一般塑膠管接上瓦斯桶，管線恐會脆化、弱化，造成瓦斯外漏，有瓦斯氣爆的疑慮；裝瓦斯技術人員在購買時，須確認瓦斯管是否有標示，否則會對消費者的安全造成風險。

王德明說，製造商要寫清楚此商品用途為何，「沒標完整，難道要消費者自己猜？」曾有製造商說這本來就不是用在瓦斯而是水管，但兩者材質不一樣，不是只要是管子就可用在瓦斯上；且這次抽查中發現業者標示不清楚，會誤導民眾，當消費者買回家中就會有危險性，現已請不合格的製造商改善。

王德明指出，經濟部標準檢驗局預計在今年7月，將瓦斯管線列為應施檢項目，一旦列入政府就有義務清查，屆時不同材質恐造成的危害就會有更清楚的結果。

(中時 )

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