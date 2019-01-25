吉林冰雪文化創客營 匯聚兩岸設計小能手

2019年01月25日 15:06 中時電子報 綜合報導

首屆海峽兩岸冰雪文化創新創意設計大賽暨吉林市冰雪文化創客營於1月20日在吉林市人民政府台灣事務辦公室、旺旺中時媒體集團、特邀媒體、海峽兩岸（吉林）青年創業就業基地、吉林市河南商會街、吉林義和謙商業管理集團、吉林新興園餐飲有限公司、吉林烏拉格格滿族服飾設計有限公司、吉林一力烏拉草制品有限公司、迎龍佛手山文化公園等企業的見證下，冰天雪地一片純白中熱情似火的舉辦了開營儀式。

此行兩岸學生都為第二十七屆時報金犢獎“吉林市冰雪文化”命題獲獎的同學，緣於對冰雪文化的熱愛，吉林市台辦特意為獲獎的同學安排此次冰雪文化創客營，促進兩岸青年文化交流，打造吉林冰雪奇緣。時報金犢獎是全球華人地區規模最大的學生廣告活動，每年都有來自世界各地的學生參與，因作業嚴謹專業權威，被行業稱為青年創意的奧斯卡。華人圈歷史最悠久的青年創意獎項。金犢獎的創辦，是為了協助廣告業界培養廣告新兵，讓廣告教育能夠往下紮根，提供學生一個創作平台，鼓勵並提升新一代廣告新鮮人創作水平。

圖為參加吉林冰雪文化創客營兩岸學生及老師合影。(圖片來源：蹇金津)

熱情好客的東道主吉林市台辦為參與此行活動的兩岸學生盛情迎接，並精心準備為期8天的創意行程。

兩岸文化參訪交流 碰撞新奇創意火花

兩岸師生分為6組分別赴吉林市河南商會街、吉林義和謙商業管理集團、吉林新興園餐飲有限公司、吉林烏拉格格滿族服飾設計有限公司、吉林一力烏拉草制品有限公司、迎龍佛手山文化公園，參訪企業園區、了解企業文化，和企業負責人同吃同事，共同討論企業創新創意新方向。

圖為一力烏拉草董事長劉淑範老師為在其參訪師生介紹烏拉草制品。(圖片來源：蹇金津)

圖為師生在烏拉格格滿族服飾設計有限公司熱情討論，學習滿族服飾。(圖片來源：蹇金津)

圖為海峽兩岸（吉林）青年創業就業基地趙爽與學生共同討論企業創意發展新方向。(圖片來源：蹇金津)

團建活動促團結 兩岸學生無嫌隙

學生在海峽兩岸（吉林）青年創業就業基地團建活動留影。(圖片來源：蹇金津)

主辦方貼心為兩岸學生安排團建活動，促進兩岸學生相互之間信任度，使的相互更快熟悉彼此，融洽自在與各自組員相處。

冰雪文化首體驗 學生流連忘返

營隊裏來自台灣的學生第一次見到雪白的世界，都驚呼驚嘆顧不到室外零下十幾次的溫度，一頭紮進雪裏，感受純白冰涼的雪花，滑雪圈，打學仗，堆雪人，賞冰雕，小臉小手痛的紅彤彤，舍不得離開冰雪世界。當晚主辦方也貼心安排兩岸學生住進當地農家戶，吃特色殺豬菜，感受淳樸民風，幾個人擠在炕上，依著窗戶，和當地農民吃瓜子嘮家常。

吉林雪鄉。(圖片來源：蹇金津)

小組雪鄉留影。(圖片來源：蹇金津)

行程已過半，學生在冰雪文化中感受吉林的熱情，時常聚在一起討論各自新奇的創意。

(中時電子報)