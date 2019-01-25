影》讓送托幼兒家長心安 新北強化公共安全把關

讓送托幼兒家長心安 新北強化公共安全把關
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中時電子報
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新北市今天突襲檢查2間托嬰中心，強化公共安全。（吳家詮翻攝）

新北市府為關懷幼兒之照顧安全及強化托嬰中心公共安全，今天突襲檢查2間托嬰中心，新北市副市長謝政達帶相關局處，就公安項目、簽證申報、消防安全及中心人員配置等進行現場聯合稽查。

新北市自100年辦理公共托育服務以來，托嬰中心數量占全國之冠，目前已設置60家公共托育中心及150家私立托嬰中心，其中私立托嬰中心共有118家加入準公共化托嬰中心行列，共可提供8,992個收托名額。

新北市副市長謝政達帶相關局處，就公安項目、簽證申報、消防安全及中心人員配置等進行現場聯合稽查。（吳家詮翻攝）

為確保幼兒安全使家長放心，中心之公共安全、消防安全及衛生安全等必須符合相關法令，中心營運後每半年均須進行自衛消防演練，消防局亦會針對場所人員進行避難疏散的問題考核，加強場所災害應變能力。

同時社會局也依法定期檢視中心各項設施設備及人員體檢、專業研習與證照等，以確保送托幼兒獲得充分發展之學習活動及遊戲空間。

社會局檢視中心各項設施設備及人員體檢、專業研習與證照等，以確保送托幼兒獲得充分發展之學習活動及遊戲空間。 （吳家詮翻攝）

謝政達表示，公共托育是市府重要公共政策之一，除了提供優質平價的托育服務與社區親子館服務外，亦聘請專家學者進入各中心，針對現場不同需求，給予輔導訪視，提升服務品質。

另照顧安全部分，除今日之突擊檢查外，社會局已彙整轄內所有托嬰中心排定期程，由市府公安聯合稽查小組執行聯合稽查，如查有違法事實，當即依法裁處。

(中時電子報)

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