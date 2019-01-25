壓歲錢有低消！2019豬年紅包行情 大表孝心這樣做

2019年01月25日 15:02 中時電子報 陳儷方

2019紅包行情表。（圖／翻攝網路溫度計）

今年春節打算包多少錢給爸爸媽媽呢？別擔心，過年紅包包多少都不會被退回，因為是家人嘛，不過，隨著大環境景氣與物價變動，壓歲錢還是有高低標，有了2019紅包行情表參考，就不必在紅包與荷包之間糾結。

最不必擔心被嫌棄的，其實是包給爸爸媽媽、爺爺奶奶的紅包，只要有包，就是孝心的表現。根據《網路溫度計》蒐集網路意見，包給爸媽的行情6000元至6600元上下，如果薪水只有22K，那包3600元就好，父母會明白你的心意；也可以跟兄弟姊妹合包，讓紅包看起來好豐富；如果今年剛好很有錢，12000元的紅包就大有孝心！

乖孫給爺爺奶奶的紅包，行情跟包給父母的紅包一樣即可，收入有限的年輕人可以包3600，口袋稍微有錢的，可以包6000、6600元，如果事業有成或荷包滿滿，包8000元至12000元都很不錯。

至於給小孩的紅包，基本上就是禮尚往來即可，大家講好公定價，小朋友可以開心拿到壓歲錢，大人也不會有負擔，200元、600元、800元或是1200元，都沒問題。至於給自己孩子的壓歲錢，則視家庭能力、年紀而定，小學生800元，中學生2000上下，大學生6000元左右，但不宜超過長輩紅包的行情。

(中時電子報)