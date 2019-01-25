潭子民生街打通福貴路 洪慈庸爭中央經費

2019年01月25日 15:54 中時 陳淑娥

潭子區民生街與福貴路未打通，目前僅有人行便道連結。（陳淑娥攝）

台中潭子區民生街與福貴路僅有人行便道連結，車輛無法通行，立委洪慈庸25日邀集中央、地方單位進行會勘時表示，市府前年已提送都市道路計畫變更，希望今年能完成道路打通，讓附近居民生活更便利。

立委洪慈庸邀請內政部營建署中區工程處長何志浩、財政部國有財產署中區分署秘書謝俊良、市議員蕭隆澤等相關單位到場關心，現場由市府建設局進行簡報，說明民生街至福貴路長70公尺路段僅有人行便道，為促進都市縫合，市府先前已完成都市計畫道路變更，接下來將打通道路串聯，總經費約4350萬元。

洪慈庸表示，鐵路高架化後，台中都市縫合逐步進行，但潭子區仍有許多巷道未打通，民生街與福貴路交通銜接問題存在已久，前年市府已提送都市道路計畫變更，今年編列經費將徵收用地打通道路，預計年底完工。

另外，福貴路與台三線中山路銜接工程也正進行中，未來完成民生街銜接福貴路的最後一哩路，地方交通將四通八達，疏通車流盼帶動產業發展。

洪慈庸指出，「生活圈道路計畫」屬於有計畫性及統整性的交通基礎建設，未來可協助地方建構完善路網及提升區域產業運輸效能等。考量潭子區域建設整體發展需求，她協助市府爭取營建署「生活圈道路計畫」補助工程總經費70％，並協調週邊國產署土地無償撥用。

蕭隆澤提到，民生街與福貴路便道位置高低落差大，先前還曾發生長輩跌倒，急需迫切打通。中區分署秘書謝俊良表示，該段週邊土地若規劃道路使用，未來市府可循撥用程序做無償撥用申請。

(中時 )