白綠合作？柯P嗆「交出戰犯」 郝龍斌：先交這個吧！

2019年01月25日 15:03 中時電子報 王子瑄

「白綠分手」被視為去年九合一選舉綠營大敗重要因素，台北市長柯文哲更因此重創，僅以微幅差距險勝。柯23日受訪時，表示若想白綠合作，「戰犯先交出來」，點名作家吳祥輝是「戰犯雇的傭兵」。國民黨副主席郝龍斌神回：「錯了！」道破一切都是戲劇效果。

柯文哲受訪時，被問及白綠合作議題，對民進黨疾呼：「戰犯先交出來！」認為戰犯不交出來還談什麼合作？至於戰犯是誰？柯表示：「他不交出來我怎麼知道誰！」選前一直針對、唱衰自己的吳祥輝，算不算戰犯？柯回應：「他應該是戰犯雇的傭兵。」

對此，郝龍斌在臉書撰文痛斥「錯了！」所謂「交戰犯」，根本是在精心策劃一場相互拉抬、製造戲劇效果的「戰犯大審」；實則，是在遮掩路線之辯、唬弄民眾！更劍指柯文哲，是沒有中心思想的機會主義！

郝龍斌直言，真要白綠合作，那就應該把路線交出來，受全民檢驗！更進一步指出，白綠雙方眉來眼去、彼此作態，柯文哲卻又點名要蔡英文把吳祥輝交出來，其心可見。同時，郝也一語道破，民進黨與柯文哲間明顯的歧異──前者拒絕九二共識、自居台獨工作者，後者聲稱兩岸一家親、提出「強盜說」。質疑，兩者合作，究竟是誰要聽誰的、誰要吞下誰的？此攸關國家定位，必須說清楚講明白，不是三言兩語就妄想蓋過一切。

(中時電子報)