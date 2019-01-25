白綠合作？柯P嗆「交出戰犯」 郝龍斌：先交這個吧！

國民黨副主席郝龍斌。(圖/本報系資料照)

友善列印
中時電子報

「白綠分手」被視為去年九合一選舉綠營大敗重要因素，台北市長柯文哲更因此重創，僅以微幅差距險勝。柯23日受訪時，表示若想白綠合作，「戰犯先交出來」，點名作家吳祥輝是「戰犯雇的傭兵」。國民黨副主席郝龍斌神回：「錯了！」道破一切都是戲劇效果。

柯文哲受訪時，被問及白綠合作議題，對民進黨疾呼：「戰犯先交出來！」認為戰犯不交出來還談什麼合作？至於戰犯是誰？柯表示：「他不交出來我怎麼知道誰！」選前一直針對、唱衰自己的吳祥輝，算不算戰犯？柯回應：「他應該是戰犯雇的傭兵。」

對此，郝龍斌在臉書撰文痛斥「錯了！」所謂「交戰犯」，根本是在精心策劃一場相互拉抬、製造戲劇效果的「戰犯大審」；實則，是在遮掩路線之辯、唬弄民眾！更劍指柯文哲，是沒有中心思想的機會主義！

郝龍斌直言，真要白綠合作，那就應該把路線交出來，受全民檢驗！更進一步指出，白綠雙方眉來眼去、彼此作態，柯文哲卻又點名要蔡英文把吳祥輝交出來，其心可見。同時，郝也一語道破，民進黨與柯文哲間明顯的歧異──前者拒絕九二共識、自居台獨工作者，後者聲稱兩岸一家親、提出「強盜說」。質疑，兩者合作，究竟是誰要聽誰的、誰要吞下誰的？此攸關國家定位，必須說清楚講明白，不是三言兩語就妄想蓋過一切。

(中時電子報)

潭子民生街打通福貴路 洪慈庸爭… 台灣鳳梨登陸一顆賣273元 陸網友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。