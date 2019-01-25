台灣鳳梨登陸一顆賣273元 陸網友：就問台灣鄉親賣不賣？

有大陸網友在「韓國瑜後援會」貼圖，秀出台灣鳳梨在大陸超市一顆賣59.8人民幣。(韓國瑜後援會)

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中時電子報

年節將近，高雄蜜棗、鳳梨一向是海外華人送禮首選，尤其鳳梨象徵好彩頭，更是搶手；鳳梨16日已出貨，是高雄市長韓國瑜上任後首批銷往大陸的水果。有大陸網友在「韓國瑜後援會」貼圖，秀出台灣鳳梨在大陸超市一顆賣59.8人民幣，笑問「約273台幣一個鳳梨！就問問台灣鄉親要不要把水果銷到大陸來!」

台灣金鑽鳳梨全年可生產，大陸市場接受度尤其高，高雄主產地在大樹，重要外銷對象為大陸、日本、加拿大，16日已有20噸運往大陸銷售，是韓國瑜就任高雄市長後首批，農民表示，過去雖也有銷陸，但韓國瑜上任後，今年量明顯增加。

有大陸網友在「韓國瑜後援會」貼出鳳梨在賣場的圖，並說「讓你們看看臺灣鳳梨和菲律賓鳳梨在大陸的價格~59.8 vs 29.9，每個！！！」照片顯示台灣鳳梨一顆要價59.8人民幣，菲律賓鳳梨一顆29.9人民幣。

發文網友笑說「約273台幣一個鳳梨！就問問台灣鄉親要不要把水果銷到大陸來!」其他網友留言「光用看的就感覺台灣的比較好吃，菲律賓的看起來就是酸」、「大陸吃的慣我們鳳梨，當然要給它用力外銷出去」、「我們台灣的鳳梨品質可是很棒的」、「台灣鳳梨就是強！」

新加坡網友也說，「在新加坡等到脖子都長了，還看不到青棗子和鳳梨，只買到台中橘子。高雄貨運不是早就運出，為何 NTUC超市還看不到」。

(中時電子報)

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