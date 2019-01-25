加拿大航空72小時限定快閃價 溫哥華、渥太華、西雅圖來回未稅1.22萬元起

西雅圖櫻花盛開的街道。圖：家航提供

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溫哥華每年四月櫻花盛開，是近年最流行的賞櫻勝地。圖：加航提供

加拿大航空快閃驚喜價再次於2019年盛大展開，自2019年1月25日起推出限時72小時官網優惠，指定特惠城市有溫哥華、渥太華與西雅圖，經濟艙來回機票未稅價只要1.22萬元起，本次更推出廣受旅客好評的豪華經濟艙也加入快閃優惠。

本次的快閃優惠僅有72小時至2019年1月27日23：59止，經濟艙台北來回溫哥華限時未稅價僅1.5萬元起（稅後價19,296元起）、渥太華2.1萬元起（稅後價26,340元起）、西雅圖1,22萬元起（稅後價16,695元起）；豪華經濟艙台北來回溫哥華3.61萬起（稅後價40,396）、渥太華4.46萬起（稅後49,940元起）、西雅圖3.45萬起（稅後價38,995起）。

溫哥華是近年來熱門的旅遊城市，被譽為世界上最宜居的城市之一，春季的賞櫻活動更是網路上的話題之一，由於溫哥華櫻花種植面分佈廣而且品種也相當豐富，加上得天獨厚的地理位置與氣候，花期在三月下旬至四月底，成為春遊溫哥華的一大特色。春天期間還能夠前往鄰近的惠斯勒山度假與滑雪，甚至前往黃刀鎮欣賞夢幻極光。加拿大航空以波音787-9夢幻客機直飛溫哥華，更是此航線唯一日間航班且為平均載客率之冠，中午就能抵達溫哥華開始行程或轉機至北美各城市。

加拿大首都渥太華更是春遊亮點，以全球最大的鬱金香節歡迎每一位旅客到來。根據安大略省旅遊局統計，每年平均超過50多萬來自世界各地的遊客專程參加五月的鬱金香節。鄰近溫哥華的西雅圖春季活動也相當多元，除了必訪的派克市場之外，華盛頓大學內的櫻花盛開也相當值得一訪。

搭乘Skytrax評選北美最佳航空公司加拿大航空前往加拿大、美國城市相當便利，在溫哥華還能利用轉機時間預先入境美國，並且赴美航班抵達即入境，不但可省下入境排隊時間，行李也能在溫哥華清關，落地就能馬上開始展開旅行。

加拿大航空提醒您，備妥有效旅行文件是旅客的責任，即日起入境加拿大或自加拿大轉機至美洲其他國家，皆須預先申請eTA電子旅遊證及目的地國家入境許可；如未持有有效簽證，加拿大航空有權依法拒絕旅客報到及登機。

(工商 )

渥太華鬱金香嘉年華。圖：加航提供
加拿大航空的豪華經濟艙座椅寬敞且舒適。圖：加航提供
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