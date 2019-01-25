趕快申請 暖冬旅遊補助創1億元效益

2019年01月25日 15:38 工商 彭媁琳

交通部觀光局指出，擴大國旅暖冬補助方案自元旦起實施，申請補助超過45萬房，有105萬人次使用住宿優惠，申請補助金額逾6億元，已超過經費一半以上，初估創造觀光效益亦逾37億元。另外在團體旅遊部分亦有近500團旅行團申請補助，參團人數約2萬2千人,申請補助金額逾1500萬元，初估亦創造逾1億元觀光效益。

觀光局表示，「擴大國旅暖冬遊方案」活動，是基於國人國內旅遊一日遊比例超過九成，為能鼓勵更多國人安排深度在地旅遊，體驗在地文化與美食及活絡各縣市產業經濟，除對60歲以上樂齡族群之加碼補助外，亦首次增加青年及親子族群作為加碼補助對象，期藉此擴大方案帶來國旅熱潮，並為地方帶動旅遊動力，希望國人不拘團遊或自由行形式，均能安排前往各縣市具有在地特色之景點旅遊。

自活動實施以來，民眾及業者反映熱烈，旅宿業者及旅行業者亦對政府在活絡國旅市場之政策多予肯定，各業者在住房率或業績上多有大幅上升，已創造業者與民眾雙贏之效果。惟隨著擴大國旅暖冬遊優惠活動即將於1月31日結束，交通部觀光局還是鼓勵民眾可把握最後優惠補助機會安排出遊。

推動振興國內旅遊，創造各地產業經濟之發展，是目前政府積極推動之重大政策，交通部觀光局表示，該局亦將檢討推動補助之成效，並就蔡總統指示推動常態性國旅補助，未來將與各縣市政府研議共同推動淡季之旅遊補助，以帶動地方整體旅遊及產業經濟之發展。

(工商 )