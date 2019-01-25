澳網》納達爾：大家都搞錯了我的打法

2019年01月25日 15:17 中時電子報 盧品青

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在澳網男單勢如破竹，一盤未失就殺進決賽，納達爾對此表示：「大家都錯看我了。」納達爾生涯17座大滿貫冠軍，只有1座來自澳網，那是因為他的防守打法在硬地討不到便宜。

在16強賽讓費德勒(Roger Federe)束手無策的希臘小將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，準決賽碰上納達爾卻被打得滿地找牙，只撐了1小時46分就出局。西西帕斯說：「我從來沒有這種感覺，在球場上被打得腦袋一片空白。」

納達爾的發球和抽球變得更兇猛，攻擊欲望也更強。「我原本就是侵略性(底線攻擊)的打法，問題在於我紅土打得好，所以人們自然認為我偏重防守，但這種看法是完全錯誤的。」

紅土場地適合持久戰，納達爾無窮盡的體力讓他所向無敵。他可以像獵犬一樣追逐每一顆球，厚重的左手上旋球牢牢把對手釘在底線後方，套用西西帕斯的話就是「納達爾擁有讓對手打不好的能力。」長久以來讓球迷誤以為納達爾喜歡防守。

快速決勝的關鍵在於發球，納達爾承認那是他的弱點，「我始終保持攻擊意識，只是我沒有費德勒那樣的發球，所以我始終沒辦法像他那樣打。」納達爾其實是喜歡攻擊的，但發球不強代表他一開局就處於守勢，只好依賴持久戰。

這次納達爾難得發球順手，強大的攻擊力自然展現出來，西西帕斯第3盤甚至吞了大鴨蛋。以納達爾目前的狀態，即使費德勒晉級恐怕也不是他的對手。

(中時電子報)