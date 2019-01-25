職訓成果送愛心「胃」藉弱勢

職訓成果送愛心活動，仁愛社福基金會院童包水餃。（羅浚濱攝）

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羅浚濱
職訓成果送愛心活動，仁愛社福基金會院童將小豬包貼上眼睛。（羅浚濱攝）

勞動部勞力發展署桃竹苗分署和新竹市總工會結合職訓成果，25日將佛跳牆等年菜送到仁愛社福基金會晨曦發展中心，教導院童包水餃和製作代表豬年的小豬包，大手牽小手，體驗做年菜的樂趣，也「胃」藉弱勢院童的心。

新竹市總工會贈送2千顆水餃，桃竹苗分署中式料理訓練班老師和學員，從淩晨5點開始製作20甕佛跳牆，廚藝老師劉意源和參加職訓班獲國內外料理及烘培比賽金牌和銅牌的唐櫻萍，示範製作小豬包，分享中式料理的成果。

為讓院童體驗動手做年菜，由劉意源引導與會貴賓，大手牽小手包水餃，並把事先做好的黑麵糰揉成眼睛大小的形狀，沾上太白粉水，讓小豬包貼上眼睛，讓院童開心的呵呵笑，氣氛熱鬧又溫馨。

桃竹苗分署秘書宋文水表示，分署每年針對在職勞工開辦「產業人才投資方案」，有7百多門課程，由政補助8成訓練費用，特定對象還能全額補助，歡迎勞工學習第二專長，培養職場競爭力。

2019年上半年已續開辦326門課程，從1月23日起開放報名，將招7472訓練人次，只要年滿15歲以上，具備就業保險等身分，都可以上台灣就業通查彎相關課程直接報名。

(中時 )

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