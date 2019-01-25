台獨如家畜？朱學恒一張圖寓意超傳神 網讚：太靠北

2019年01月25日 15:24 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉，除了代表民進黨慘敗，更吸睛的，是事前被認為政治性極高的「東奧正名」公投，結果不如預期，有577萬人反對以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運。當時還衍生許多討論。對此，名嘴朱學恒就以一張圖，生動表達台獨分子遇到政治、兩岸、國際議題的反應。網友對此紛紛在朱學恒臉書回應，「圖也太靠北」、「綠營真蠢到處挑起戰火」。

宅神朱學恒臉書傳一張扛轎圖。(圖/取自朱學恒臉書)

據批踢踢鄉民百科註釋，吉娃娃是一種狗的品種，十分神經質，容易吠叫，叫聲也十分聒噪，部分的人無法忍受為之詬病。而「台獨吉娃娃」則是套用吉娃娃的特性，針對一群對台獨議題十分敏感的人士，「一旦觸碰到此政治論點便會像吉娃娃一般，瘋狂的論述自己的台獨政治理念，並且到令人反感的地步」。

朱學恒今在臉書發了一張圖片，內容是兩個人扛著一根扁擔，扁擔內的竹籃子裝著滿滿的家畜犬-吉娃娃，並寫著，「音樂請下🎶透早就出門，滿籠吉娃娃，整天汪汪汪，行到田中央，又見吉娃娃 🎶🎶」。

網友對此紛紛在朱學恒臉書回應，「圖也太靠北」「綠營真蠢到處挑起戰火」、「這個圖太讚了！」、「吉娃娃真的不少~只會製造對立跟模糊焦點」、「太靠北了！真的是笑死我了」、「吉娃娃真的很容易吠叫，神經質，體質弱，蠻難養的」。

(中時電子報)