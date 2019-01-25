開啟人才培育信義企業與中國科大簽產學合作

信義企業集團董事長周俊吉（前）25日與中國科大董事長上官永欽（後），共同簽訂產學合作計畫。（徐養齡攝）

友善列印
中時
信義企業集團董事長周俊吉（左）25日與中國科大董事長上官永欽（右），共同簽訂產學合作計畫。（徐養齡攝）

新竹縣中國科技大學為拓展學生與產業界互動連結，發揮專業互補功效，25日與信義企業集團開啟創新產學合作模式，推動「品德扎根．雙翼展翅」人才培育計畫，及大馬外籍學生安心就學助學金捐贈，總金額達4273萬元，創造產學雙贏的新猶。

信義企業集團董事長周俊吉今上午與中國科大董事長上官永欽共同簽訂產學合作計畫，隨後舉行信義學院揭牌運作儀式，這項產學合作計畫是中國科大繼與研揚科技合作後，再一次大規模連結企業與學術資源的大型合作案。

周俊吉表示，現今社會結構性變遷，品德教育觀念式微，甚至可能影響學生的價值觀。為培育國家未來的優質人才，落實品德教育，集團與中國科大共同合作，盼能廣泛培育「職場模範生」。

校方表示，未來將透過體驗式學習課程及實際參與的服務方案，將品格與倫理的觀念深植學生心中，在步入社會前，就能在校園能培養出具備優秀企業倫理的人才，每學期完成計畫培訓及評核通過的學生，將獲得信義學院獎助學金2萬5000元。

此外，此計畫也將同時協助在該校就讀的馬來西亞外籍學生安心就學，信義房屋仲介股份有限公司自2018年起至2020年，將捐助432萬元，做為「大馬外籍學生安心就學助學金計畫」經費，減輕外籍學子來台念書的經濟負擔。

(中時 )

信義企業集團董事長周俊吉（左），25日頒發獎學金給中國科大學生。（徐養齡攝）
信義企業集團董事長周俊吉（左三）25日與中國科大董事長上官永欽（右三），共同為信義學院舉行揭牌儀式。（徐養齡攝）
松機迎春三部曲 新東陽邀民眾歡… 愛心點亮街頭 仕招基金會贈街友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。