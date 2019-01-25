開啟人才培育信義企業與中國科大簽產學合作

2019年01月25日 15:46 中時 徐養齡

信義企業集團董事長周俊吉（左）25日與中國科大董事長上官永欽（右），共同簽訂產學合作計畫。（徐養齡攝）

新竹縣中國科技大學為拓展學生與產業界互動連結，發揮專業互補功效，25日與信義企業集團開啟創新產學合作模式，推動「品德扎根．雙翼展翅」人才培育計畫，及大馬外籍學生安心就學助學金捐贈，總金額達4273萬元，創造產學雙贏的新猶。

信義企業集團董事長周俊吉今上午與中國科大董事長上官永欽共同簽訂產學合作計畫，隨後舉行信義學院揭牌運作儀式，這項產學合作計畫是中國科大繼與研揚科技合作後，再一次大規模連結企業與學術資源的大型合作案。

周俊吉表示，現今社會結構性變遷，品德教育觀念式微，甚至可能影響學生的價值觀。為培育國家未來的優質人才，落實品德教育，集團與中國科大共同合作，盼能廣泛培育「職場模範生」。

校方表示，未來將透過體驗式學習課程及實際參與的服務方案，將品格與倫理的觀念深植學生心中，在步入社會前，就能在校園能培養出具備優秀企業倫理的人才，每學期完成計畫培訓及評核通過的學生，將獲得信義學院獎助學金2萬5000元。

此外，此計畫也將同時協助在該校就讀的馬來西亞外籍學生安心就學，信義房屋仲介股份有限公司自2018年起至2020年，將捐助432萬元，做為「大馬外籍學生安心就學助學金計畫」經費，減輕外籍學子來台念書的經濟負擔。

(中時 )

信義企業集團董事長周俊吉（左），25日頒發獎學金給中國科大學生。（徐養齡攝）