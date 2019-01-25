沒有美國沒差！華為：仍將成為世界第一

華為24日表示即使沒有美國市場，仍可在2019年登上全球銷量第一。圖為華為參加美國消費性電子展。（中央社）

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中時電子報

面對多個西方國家組成的包圍網聯軍，以及美國可能祭出禁止民間企業使用華為設備，華為24日表示即使沒有美國市場，仍將在2019年登上全球銷量第一。此外，華為輪值董事長梁華在世界經濟論壇上也說，會從有敵意國家撤出，將重心移至轉移到「歡迎華為」的地方。

2018年共賣出2.8億萬支手機的華為表示，下個月將推出載搭最新5G通訊晶片的可摺疊手機，藉此款新機保持銷售動力。

根據路透社24日報導，華為消費者業務執行長余承東在北京的新產品記者會上說，「我們的客戶信任我們，對我們也有信心，只有政治勢力嘗試對我們施壓」，「即使沒有美國市場，我們仍將成為世界第一。我相信最快今年、最慢明年達成」。

報導指出，華為公布2018年消費者業務營收躍增50%，達到520多億美元，占公司全年營收總額的比例為48%，首度超越電訊網絡供應商業務對華為營收的貢獻。2018年共賣出2.8億萬支手機的華為還說，下個月將推出載搭最新5G通訊晶片的可摺疊手機，藉此款新機保持銷售動力。

而根據法新社與路透社22日報導，正在參加世界經濟論壇的華為輪值董事長梁華表示，華為對未來數位社會沒有威脅，一切按照當地法律營運，但面對多國圍剿，未來將離開充滿敵意的國家，而將業務重心轉移到「歡迎華為」的地方。

華為樂觀的預測與目前智慧型手機大廠三星及蘋果看法大相逕庭。三星和蘋果皆曾示警，中國大陸市場的銷售正在減弱，經濟成長面臨近30年來的新低；加上現今中美貿易戰下、美方不僅指控華為替大陸竊取商業機密並對商品嚴加管制進入市場，更與包括「五眼聯盟」多個西方國家組成包圍網，禁止華為5G設備進入市場。此種雪上加霜的情況，華為仍對未來樂觀的預測，格外引起關注。

(中時電子報)

文章來源：China's Huawei eyes smartphone supremacy this year after record 2018 sales

文章來源：Huawei chairman Liang Hua warns of action against hostile markets

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