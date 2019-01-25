九旬嬤腦中風一站式救治保住性命

2019年01月25日 15:40 中時 徐養齡

中國醫藥大學新竹附設醫院醫療團隊啟動新竹唯一「腦中風一站式救治」，成功挽救90歲腦中風阿嬤的生命。（徐養齡攝）

高齡90歲阿嬤年初因左邊手腳無力而意外跌倒，送往中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經醫療團隊確診阿嬤是急性腦梗塞中風，當機立斷啟動新竹唯一「腦中風一站式救治」在黃金3小時內施以「血栓溶解劑」，術後10分鐘，阿嬤已能舉起左腳。

中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正說明，腦中風造成國人失能比例居高不下，影響患者健康之外，也對其家庭造成長遠影響，腦梗塞的黃金治療期僅短短3小時，但統計發現，會在3小時內就醫的腦中風病人還不到3成，治療成效跟著打折扣。

神經科醫師黃虹瑜指出，阿嬤高齡90歲，過去身體硬朗，未出現中風徵兆，發病當天在家中因左側肢體突然無力而跌倒，經送該院急診，立即啟動「綠色通道」（直接送急救室，優先檢查），並與神經科團隊進行「一站式救治」。

醫療團隊發現患者右腦血管已有1／3缺血，經確認梗塞位置，立即施打血栓溶解劑，在發病3小時的黃金期內完成治療，後續配合復健和中醫針灸，阿嬤恢復狀況良好，可站立，目前已出院休養。

陳睿正說明，「腦中風一站式救治」是由醫師到病床旁連續完成「無顯影電腦斷層」、「電腦斷層灌流檢查」、「電腦斷層血管攝影」檢查，應用於腦梗塞的中風，腦中風病人的治療分秒必爭，該治療方式較傳統流程節省30分鐘到1小時，對治療時間分秒必爭的腦中風病人而言格外重要。

(中時 )