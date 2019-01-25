環保署：防非洲豬瘟生豬肉品可丟垃圾桶

2019年01月25日 15:39 中時 廖德修

防堵非洲豬瘟，中央應變中心今（25）日表示，生豬肉可依環保署建議丟入一般垃圾，以高溫焚燒處理。環保署副署長沈志修解釋，如果冰箱中有過期的生豬肉，或過期不能食用的肉類製品，可丟入一般垃圾桶，由垃圾車載往焚化爐焚燒處理，就不會產生問題。

沈志修表示，農曆春節將至，下周是國家清潔周，家戶冰箱中若有過期的生豬肉或相關肉類製品，若不能食用必須丟棄，建議拋棄於垃圾桶，交給垃圾車載到焚化爐焚燒。由於國內家戶垃圾有99％都進到焚化爐，掩埋場以處理事業廢棄物為主，因此生豬肉或製品被小動物誤食，而把病毒帶到豬場的機率極低。

農委會副主委黃金城表示，所謂生豬肉是指台灣生產的豬肉，可依照環保署建議直接丟入垃圾桶，交給垃垃車載到焚化爐處理。如果是在邊境攔截到的國外豬肉，自然就會被沒入，由防檢局等相關單位處理。家戶中如果有國外帶進來的肉品，民眾沒有把握弄清楚其來源是哪裡？最好也必須交給防檢局處理。

沈志修說，各縣市已有宣導，無論是餐廳或家戶，只要是過期的生豬肉或製品，過期不想食用都可以當成一般垃圾丟棄。如果是煮熟的豬肉，就進入廚餘回收管道，由於廚餘養豬的豬場都必須接受環保單位檢核，蒸煮設備合乎規定，否則就必須改餵飼料或者離牧，因此也不致發生問題。

農委會仍要求民眾，對於來路不明的肉類要送往檢役單位檢驗。環保署則擔心民眾不一定完全配合，以往無論生、熟肉類丟進廚餘桶自然沒有問題；如今在防疫的重要關鍵點上，萬一把來路不明的生豬肉混進廚餘，一不小心就會產生風險。因此只要民眾對肉品來源有疑慮，還是丟垃圾桶送到焚燒爐，反而比較安全。

(中時 )