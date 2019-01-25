小黃運將拾獲手機招領　失主竟是「王子」

2019年01月25日 15:51 中時 黃國峰

中市一名計程車司機，日前在其營業用車上撿到一支手機，送至中市警局第四分局黎明派出所找尋失主，員警根據手機通訊錄聯繫到失主來領回，萬萬沒想到手機主人竟是我國邦交國史瓦帝尼王國的王子班柯希，他因友人邀請到台中遊玩，途中不慎遺失了手機，所幸在警察及民眾的協助下順利找回，班柯希頻頻稱讚台灣警察的效率真高。

日前下午一位熱心的計程車司機，拿著一支手機走進黎明派出所，表示有乘客將手機遺落在其車上，請警察幫忙聯絡失主，員警立即積極找人，直到晚間員警連繫上手機主人的朋友，請其朋友轉達通知所有人至所領回。

不久一位父親模樣的男子，帶著二位國中生及二名外國人來到派出所欲領回手機，員警對這樣的組合有點訝異，詢問下才知，原來手機主人是我國邦交國史瓦帝尼王國的王子班柯希，目前正於實踐大學攻讀研究所，他是應這二名在夏令營認識的小朋友之邀來台中遊玩，搭計程車時不小心將手機忘在車上。

班柯希表示，所幸遇到熱心的司機與警察的協助，才這麼順利地找回手機，台灣警察效率真好。而拾獲手機的司機經員警通知，失主已找到，而且還是一名王子！也覺得很訝異，但也很高興做了很好的國民外交。

黎明派出所長劉文榮表示，為民服務乃職責所在，不分對象、國籍，只要能協助外藉人士解決急難，員警定用熱忱提供貼心的服務，亦是促進國民外交最好的方式，並提醒民眾，重要物品要隨身保管、多加留意，以免因一時疏忽而造成損失。

(中時 )