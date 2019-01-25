搭火車遊日本！喵星人包圍超療癒 大蔥吃麵更有味

於宮城縣的田代島，因島上的貓咪數量遠遠高過於居住人口的三到六倍，因此別名又稱之為「貓島」。（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

搭火車遊日本，賞四季分明的美景，到鄉間小鎮常鄉土美味，體會濃厚人情味！在「貓島」上被超萌喵星人包圍、看櫻花紛飛、白雪落下！原來旅行不需要什麼目的，一個人的旅行也自在！

大蔥本身還挺符合人體工學，末端有個小鉤，輕輕鬆鬆就可將麵鉤起呢！（Discovery頻道 提供）

新一代亞洲男神亨利高汀（Henry Golding），因演出《瘋狂亞洲富豪》飾高富帥男主角爆紅！私底下熱愛旅遊的亨利，演藝事業也是從主持旅遊行腳節目開始發跡，透過TLC《日本鐵道行》鐵道旅遊主題節目，帶領觀眾搭乘最發達的交通工具鐵路，由北到南探訪八個地區，介紹許多鮮為人知但同樣迷人的旅遊私房景點。TLC旅遊生活頻道《日本鐵道行》與亨利一起搭著火車探索精彩日本，認識當地特色文化，欣賞迷人景點，品嚐令人垂涎的美食佳餚。

被喵星人包圍的亨利高汀一秒拋棄硬漢形象！（Discovery頻道 提供）

《日本鐵道行》其中一站來到位於宮城縣的田代島，因島上的貓咪數量遠遠高過於居住人口的三到六倍，因此別名又稱之為「貓島」。亨利高汀踏入貓島便被數十支喵星人團團包圍，看來男神的魅力誰都無法擋，就連貓咪也都淪陷！

日本仙台搭火車賞櫻花。（達志影像／shutterstock提供）

而身為專業貓奴、甚至被身邊朋友笑是「Cat Whisperer」的亨利，也被這群可愛的貓咪給徹底融化，瞬間拋棄硬漢形象並對著鏡頭直呼：「我想定居在這！」，意外展現出反差萌的一面。肚子餓的亨利也入境隨俗，透過友人的推薦來到福島縣大內宿的下鄉町體驗在地特色美食，並以「大蔥」代筷吃蕎麥麵，亨利大驚：「沒想到大蔥的形狀還挺符合人體工學的嘛！」，以一句話展現幽默感。

日本鐵道的準時、舒適及便利度廣為人知，藉由鐵道遊日本也越來越普遍。（Discovery頻道 提供）

對日本現代與傳統的平衡感到驚艷，亨利高汀表示：「節目中去了四國、大阪和京都在一些舊城區中可看到許多傳統寺廟與古蹟至今仍保存很完整；而日本的自然景觀也不容錯過，像是沖繩有著蔚藍的海水，以及高大的山巒和懸崖，在一瞬間你會感覺自己很渺小，因為周圍除了被大自然環繞之外，附近什麼都沒有。」亨利在節目中不僅展現對旅遊的熱愛、探索異地文化的好奇心，也特別珍惜與大自然一對一的共處時光，更對每站所到之處日本當地居民對外人的友善印象十分深刻。

(中時電子報)

京都在一些舊城區中可看到許多傳統寺廟與古蹟至今仍保存很完整（達志影像／shutterstock提供）

《日本鐵道行》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

公主遊輪接地氣 攜手觀光局推達… 貨櫃市集打卡趣！外太空、繽紛傘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。