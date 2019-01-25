搭火車遊日本！喵星人包圍超療癒 大蔥吃麵更有味

2019年01月25日 15:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

搭火車遊日本，賞四季分明的美景，到鄉間小鎮常鄉土美味，體會濃厚人情味！在「貓島」上被超萌喵星人包圍、看櫻花紛飛、白雪落下！原來旅行不需要什麼目的，一個人的旅行也自在！

大蔥本身還挺符合人體工學，末端有個小鉤，輕輕鬆鬆就可將麵鉤起呢！（Discovery頻道 提供）

新一代亞洲男神亨利高汀（Henry Golding），因演出《瘋狂亞洲富豪》飾高富帥男主角爆紅！私底下熱愛旅遊的亨利，演藝事業也是從主持旅遊行腳節目開始發跡，透過TLC《日本鐵道行》鐵道旅遊主題節目，帶領觀眾搭乘最發達的交通工具鐵路，由北到南探訪八個地區，介紹許多鮮為人知但同樣迷人的旅遊私房景點。TLC旅遊生活頻道《日本鐵道行》與亨利一起搭著火車探索精彩日本，認識當地特色文化，欣賞迷人景點，品嚐令人垂涎的美食佳餚。

被喵星人包圍的亨利高汀一秒拋棄硬漢形象！（Discovery頻道 提供）

《日本鐵道行》其中一站來到位於宮城縣的田代島，因島上的貓咪數量遠遠高過於居住人口的三到六倍，因此別名又稱之為「貓島」。亨利高汀踏入貓島便被數十支喵星人團團包圍，看來男神的魅力誰都無法擋，就連貓咪也都淪陷！

日本仙台搭火車賞櫻花。（達志影像／shutterstock提供）

而身為專業貓奴、甚至被身邊朋友笑是「Cat Whisperer」的亨利，也被這群可愛的貓咪給徹底融化，瞬間拋棄硬漢形象並對著鏡頭直呼：「我想定居在這！」，意外展現出反差萌的一面。肚子餓的亨利也入境隨俗，透過友人的推薦來到福島縣大內宿的下鄉町體驗在地特色美食，並以「大蔥」代筷吃蕎麥麵，亨利大驚：「沒想到大蔥的形狀還挺符合人體工學的嘛！」，以一句話展現幽默感。

日本鐵道的準時、舒適及便利度廣為人知，藉由鐵道遊日本也越來越普遍。（Discovery頻道 提供）

對日本現代與傳統的平衡感到驚艷，亨利高汀表示：「節目中去了四國、大阪和京都在一些舊城區中可看到許多傳統寺廟與古蹟至今仍保存很完整；而日本的自然景觀也不容錯過，像是沖繩有著蔚藍的海水，以及高大的山巒和懸崖，在一瞬間你會感覺自己很渺小，因為周圍除了被大自然環繞之外，附近什麼都沒有。」亨利在節目中不僅展現對旅遊的熱愛、探索異地文化的好奇心，也特別珍惜與大自然一對一的共處時光，更對每站所到之處日本當地居民對外人的友善印象十分深刻。

(中時電子報)

京都在一些舊城區中可看到許多傳統寺廟與古蹟至今仍保存很完整（達志影像／shutterstock提供）