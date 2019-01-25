就是這個人！讓藍粉齊跪喊：放了國民黨2020吧

藍營支持者舉國旗群情激昂。(圖/中央社)

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中時電子報

台北市長落選人丁守中，對九合一大選不滿，聲請驗票未能翻反倒輸470票，後再提選舉無效。23日負責調度驗票書記官的林姓女科長，病逝台大醫院，不少人將矛頭對準丁守中，認為他曾控驗票不積極，致基層公務員業務繁重，間接害死林姓女科長。丁在臉書槓上媒體，怒嗆「過於牽拖」。藍營支持者卻崩潰求丁：放了國民黨2020吧！

九合一大選已去年事，台北市長之爭卻仍餘波蕩漾。自去年12月13日驗票結果出爐，丁守中為57萬7096票、柯文哲為58萬663票。不僅結果未翻盤，丁還倒輸470票，所繳的428萬保證金也須沒入國庫。丁也在翻盤未果後，提出選舉無效之訴。

本次大選因公投項目空前多，導致選務進程延宕，台北市甚至出現「邊開票邊投票」奇觀，引發熱議。丁守中選後一連串動作，也引爆正反論戰。面對「輸不起」的質疑，丁則回擊表示自己將告到底。

不料，未劇終的戲碼，卻在近日出現爆炸性發展！23日負責調度驗票書記官的林姓女科長，在台大醫院。林本痼疾在身，仍引發質疑聲浪，認為丁守中控驗票不積極，致基層公務員業務加重，間接害死林。此事雖有討論空間，卻也造成丁陰霾加劇。

面對媒體直指「驗票害死人」，丁守中24日在臉書發表三點聲明，更點名痛斥「過於牽拖」，正式與媒體槓上！對此，許多網友竟留言請丁：「請放過國民黨2020吧！」顯示不少死忠藍營支持者，認為丁歹戲拖棚，恐重傷國民黨備受看好的2020選情。

(中時電子報)

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