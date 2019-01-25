接地氣!蔡英文臉書舉辦橡皮擦「正名」投票 又挨轟

總統蔡英文最近開啟網紅模式，上午在官方LINE帳號與Instagram(IG)發布圖文，幫考生們加油，也提醒考生攜帶身分證等有效證件及手錶文具等。沒想到卻引發「橡皮擦」稱呼之亂。(蔡英文ＩＧ)

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中時電子報

總統蔡英文最近開啟網紅模式，又是直播吃滷肉飯，又是刮彩券。她上午在官方LINE帳號與Instagram(IG)發布圖文，幫考生們加油，也提醒考生攜帶身分證等有效證件及手錶文具等。沒想到卻引發「橡皮擦」稱呼之亂，蔡英文臉書下午又舉辦橡皮擦稱呼「擦布」或「擦子」正名票選。被網友罵「正事不幹，幹網紅...哀」。

蔡英文上午在上午在官方LINE帳號與Instagram(IG)發布圖文，幫考生們加油，也提醒考生攜帶身分證等有效證件及手錶文具等。沒想到卻引發「橡皮擦」稱呼之亂，有人說應該叫「擦布」，有人說應該叫「擦子」。

蔡英文官方臉書也因此舉辦橡皮擦「正名」投票，並說「早上我在LINE和IG發了一張圖，結果這個學名叫橡皮擦的東西引起網友很多討論。到底大家都怎麼稱呼它呢？如果有其他說法，請留言告訴我吧！」

PTT網友罵「辣台妹要不要順便去金剛還是twitch開台阿」、「總統說了算 投票輸的全國禁用，說了擦布掛狗牌罰錢」、「三小啦，一個月四十多萬讓你他X的幹這種事情喔」、「正事不幹 幹網紅...哀」、「真的在當網紅欸,還要留言告訴她」、「智力測驗選出來的宗痛真的不同凡響! 哈哈哈哈哈!!!」

(中時電子報)

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