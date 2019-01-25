MLB》終於能和馬林魚說再見？道奇想買瑞爾穆托

2019年01月25日 16:10 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

強打捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)終於有機會向馬林魚說再見了嗎？道奇今天（25日）今天簽下外野手波拉克(A.J. Pollock)後，傳出有意追求瑞爾穆托，且也願意以潛力新秀作為嘉義籌碼。

根據傳聞，道奇簽下波拉克後，下一步補強的目標鎖定強打捕手瑞爾穆托，去年馬林魚不斷拋售球星後，瑞爾穆托也公開表示，希望球隊將他交易。

不少球隊對瑞爾穆托都有興趣，不過馬林魚期待其他球隊以頂級新秀交換，讓所有交易停滯不前，而今傳出道奇有意招募瑞爾穆托，大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）及《今日美國》的記者奈騰格爾（Bob Nightengale）都透露，道奇下一步就是追求瑞爾穆托。

大聯盟記者弗里沙洛(Joe Frisaro)也表示：「幾週之前，道奇才剛簽下捕手羅素馬丁(Russell Martin)，不過現在看來他們似乎對瑞爾穆托仍有興趣，且有可能以潛力捕手魯伊斯（Keibert Ruiz）當作交易籌碼之一。」

魯伊斯目前才20歲，在上週公佈的潛力新秀捕手名列第3，馬林魚即使失去瑞爾穆托，但魯伊斯絕對會是個不錯的替代方案，他去年在2A層級繳出.268/.328/.401的打擊三圍，另有12發全壘打。

(中時電子報)