貨櫃市集打卡趣！外太空、繽紛傘飄夢幻

網美最愛拍照外太空區。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

再過不久就是農曆春節了！話說現在大家外出除了遊玩，最重要的也有拍照打卡！近來在IG、FB不時發現很多網紅來到桃園G10 GO！拍攝跳格子塗鴉、夢幻傘區、夢幻傘區，嘗時尚餐點，市集即將於2/11進入全新改裝階段，歡迎大小朋友來拍照趣！

網美最愛粉嫩拍照區。（主辦單位提供）

太陽公公露出頭！冬天的太陽好溫暖，正是出遊好時機！市集裡主題多元，而且每一處都是亮點。入口處地面有跳格子塗鴉，希望民眾可以用開心俏皮的心情踏入。網紅最愛的網美主題區更不用說了，你可以站在粉嫩PANTONE空心牆前拍照，二樓以少女風配色的夢幻傘區也是大家最愛的拍照打卡點。傘區旁邊，就是讓人放鬆的泳池拍照區。

往一樓看，地面有一處飛到G10外太空區，可以躺上面，然後請朋友從2樓拍下來，非常有趣。還有MARS CAFE旁的文青主題區，以植草磚堆出特色牆面供文青宅宅們拍照，另外在舞台區旁邊用黃色回收菜籃堆疊出的G10文字，也是網紅們的熱拍景點；裝置在展區外的防撞桿也噴繪了趣味動物圖案，超級卡哇依！

人氣基輔炸雞，切開會爆漿。（主辦單位提供）

擴大國旅補助到今年1月31日，有部分縣市還到2月底，趁著緊接的春節九天假期，不妨相揪好友來趟台灣之旅，用相機記錄美好回憶！與好友分享歡樂美好。

(中時電子報)

網紅最愛傘區也將成為改裝的區塊。（主辦單位提供）
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