《可可夜總會》配樂納達亞帕馬林巴木琴家族首訪台灣

墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族將首度造訪台灣。(擊樂文教基金會提供)

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還記得動畫《可可夜總會》劇情裡，小男孩米高誤闖死人的世界，與他已故的親人碰面，重溫家族與音樂的動人情節，再看依舊賺人熱淚；而擔任這部電影動畫演奏配樂的墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族（MarimbaNadaypa）、將應TIPC台灣國際打擊樂節之邀首度訪台，帶來中美洲既熱情又獨特的精彩擊樂。

台灣國際打擊樂節今年邁入第十年，除了墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族之外，獲葛萊美獎最佳室內樂專輯肯定的美國第三海岸打擊樂團（ThirdCoastPercussion）、保加利亞首位木琴世界大賽冠軍並活躍於法國樂壇的演奏家瓦希琳娜•瑟拉菲莫娃（VassilenaSerafimaova）與托馬斯•恩科（ThomasEnhco）、德國土耳其裔的當代手鼓名家穆拉•卡斯庫恩（MuratCoskun）等名家都獲邀首度到訪，展現台灣國際打擊樂節出求新求變，開拓國人擊樂視野的決心。

「我們都是拿著琴槌鼓棒追夢的人。」創辦人朱宗慶表示，今年TIPC台灣國際打擊樂節以「追夢，不在遠方」為主題，邀請到荷、德、法、保加利亞、奧地利、美、南非、墨、馬來西亞、日、韓與台灣共12個國家、12個團隊、70位打擊樂家齊聚一堂，將舉行一場場只會在台灣發生的動人演出。

除了首度造訪的團隊之外，日本湯布院源流太鼓、韓國共鳴打擊樂團、馬來西亞手集團、南非帝祖․普拉提亞與國王合奏團等團隊，也將讓觀眾用音樂周遊列國，感受打破界線，融合傳統與創新的新擊樂之音。

第10屆TIPC台灣國際打擊樂節將於5月24日到6月1日舉行，地點在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院以及台南等地進行15場演出。

(中時 )

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