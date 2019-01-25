adidas專賣店進駐金門春節優惠購物揭開序幕

金門首家運動品牌adidas專賣店今（25）日在台開風獅爺商店街開幕營運。（李金生攝）

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琳瑯滿目的貨品，讓人目不暇給。（李金生攝）
「摩曼頓」協理陳文福宣布多項大利多優惠措施。（李金生攝）
國際知名運動品牌這駐金門，受到年輕族群的喜愛。（李金生攝）
金門地區首家adidas系列產品專賣店，吸引運動品牌愛好者來到。（李金生攝）

看好金廈「小三通」和觀光旅遊帶來熱絡商機，金門首家運動品牌adidas專賣店今(25)日在台開風獅爺商店街開幕營運，穿梭人潮為園區春節購物優惠活動揭開熱鬧序幕。

國際知名運動品牌adidas專賣店進駐金門，是在台灣成立已38年，全台逾240家分店的運動用品品牌通路摩曼頓企業公司第1家離島連鎖專賣店，也是金門地區首家adidas系列產品專賣店。

「摩曼頓」協理陳文福在開幕儀式中指出，風獅爺商店街有最優質的購物環境與最優勢的地理位置，當然就必須要有最流行、最時尚的運動品牌商品進駐。他並宣布大利多，即日起至2月11日凡在adidas專櫃消費滿5000元立即送1000元(消費現抵500元加送500元商品抵用券)，開幕期間adidas指定鞋款、服飾外套、運動配件全面8折起。消費滿3500元再送運動休閒帽乙頂，數量有限，送完為止。

另外，台開風獅爺商店街為回饋金門鄉親特舉辦「新春開運購」滿額送活動，凡在Nike消費滿5000元即贈500元抵用券(限下次使用)、puma消費滿2800元贈送puma托特袋一個(限量50個)、購買newblance當季鞋款即送限量運動襪一雙(限量80雙)。

同時，1/25~2/28在風獅爺商店街單筆消費滿2000元即可參加桃園、曼谷來回機票抽獎活動，1/25~2/0凡是會員憑風獅爺量販店、樂購仕、levies單筆滿888元或璞之鍋、風獅美食單筆滿188元起即可獲精美「春節開運小禮物」一份。

至於台開每年春節都會舉辦，今年已進入第5年的「土地公擲筊子求發財金」活動，也敲定在2/5~2/9(農曆春節初一至初五)11：00~16：00進行，凡年滿20歲鄉親信眾均可參加。

(中時 )

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