金門第3起「治平專案」 涉暴力和毒品22人落網

2019年01月25日 16:36 中時 李金生

警方扣得大批贓證物，全案繼續擴大偵辦中。（李金生攝）

金門縣警察局與刑事警察局聯手出擊，連2天展開收網行動。（李金生攝）

金門警方掃蕩不法組織，連日來動員92名警力，在警政署刑事警察局幹員跨海支援下，查獲以「治平專案」檢肅目標黃姓嫌犯為首的10人集團及王姓嫌犯等毒品人口12人，全案繼續擴大偵辦中。

這也是金門治安史上繼2009、2013年後第3起「治平專案」檢肅行動，警方扣得贓證物包括空氣槍2把及微量K他命毒品、毒品吸食器、被害人本票及支票數10張（合計新台幣1283萬元）。

警方扣得鐵棍、空氣槍等證物。（李金生攝）

警方還扣得組織集團的「教戰守則」，載明處理準備步驟。（李金生攝）

警方查扣被害人本票及支票數10張，合計新台幣1283萬元。（李金生攝）

警方調查，以黃姓主嫌為首的犯罪集團曾涉及地區多起暴力討債、妨害公務、聚眾鬥毆等情事，另該集團成員多有施用毒品紀錄外，也將毒品賣給他人包括部分青少年在內，且在討債過程打傷多名被害人，更有直接挑戰公權力的紀錄。

警方認定黃嫌等人為地方治安惡瘤，且行徑乖違囂張，縣警察局長劉耀欽指示結合刑事警察局、海巡署金門查緝隊、金門憲兵隊組成專案小組，將他提報警政署列為「治平專案」檢肅對象，並在春節前由刑事警察局跨海支援，在23、24日連2天，全島警力精銳盡出展開收網行動。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )