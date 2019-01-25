勞保精算報告曝光7年後破產 勞動部：先補200億

勞保精算報告曝光7年後破產，勞動部今表示最晚先補200億元。（資料照片）

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中時

勞保精算報告曝光，勞動部證實，初步報告結果確定勞保基金會在2026年破產，比之前預期提早一年。勞動部次長施克和表示，政府一定會負起給付責任，請投保人不用擔心；且勞動部有向行政院爭取支持，最晚明年會有200億元補進來。

在2015年的報告指出，勞保基金會在2018年出現收支逆差、2027年基金破產；但勞保基金提前在2017年出現收支逆差，後來基金投資盈餘打平。但去年勞保基金開始入不敷出，截至去年11月底止保費收入約3336億元，給付支出卻高達3576億元，少了240億元，投資部分截至11月底也虧損30億元，因此勞保基金會提前在2026年破產。

施克和指出，勞保精算報告每三年一次，在2015年的報告是會在2027年破產，去年精算報告的初步結果會在2026年用罄，不過因為勞保年金改革，呼籲大家不用擔心，還有7千億元上下。部長其實在一個月前跟相關單位研議，向行政院爭取200億元補進來，現在還有預算程序要評估，最晚明年會到位。

施克和說，去年支出大於收入才開始，因還要做最後確定，精算報告下周才會對外公布；現階段200億元補進來後，至少現階段可減輕壓力，還有勞保基金運用，強調所有投保人不用擔心，

至於勞保年金改革的修法草案已在立院審議階段，勞動部尊重立法院進度。

(中時 )

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