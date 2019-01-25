粉色浪漫在石碇！山櫻花綻放 散步樂享芬多精

北47線櫻花。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

暖冬對很多人來說溫又舒服，但對於櫻花而言，因為不夠寒冷，可能會導致花期不穩定！趁著暖冬國旅補助，來石碇走走吧！這裡的櫻花已陸續開放見客，於二格道路、北47線及47-1線沿途已經可以看到許多換上粉色新裝的櫻花樹，預估從1月底到春節為最佳賞櫻期間！

北47線二格自然中心前櫻花。（新北市景觀處提供）

為因應賞花人潮，石碇區公所特別在1月26日9時至14時間安排新巴士接駁，每約30分鐘從石碇區公所至二格公園雙向對開，歡迎民眾搭乘賞櫻！

石碇為新北重要的賞櫻地區，每逢花期，粉紅色的小花開滿枝頭，妝點著山間小徑，讓寧靜的山區有了繽紛的氣息。不僅石碇北47線與北47-1線沿途皆遍植櫻花，二格道路更是愛花民眾不可錯過的景點。

只要沿著二格公園的步道轉進二格路，即可進入粉紅色賞櫻世界。兩側種植大量山櫻花的二格道路，全程來回約4公里，散步其中，除了能享受石碇新鮮的空氣，更能感受被櫻花環繞的浪漫氣息。

105年石碇二格步道吸引人潮賞花。（新北市景觀處提供）

新北市景觀處長林芳良表示，因今年冬天氣候變化大，寒流低溫天數少，身為台灣原生種的山櫻花開放較不規則且花期較長，民眾可把握周末與年假安排賞櫻。景觀處表示，在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，即可了解新北最新櫻花花開情形，避免賞花撲空。

(中時電子報)

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