美再出招！擬斷石油收入 挺委國反對派

2019年01月25日 16:49 中時電子報 馮英志

美國總統川普宣布承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多為臨時總統候，引起世界多國跟進承認，讓反對派氣勢大增。而美國國家安全顧問波頓表示，美國正想辦法讓委內瑞拉的石油收入流向伊瓜多陣營，並切斷委國現任總統馬杜洛的金脈。

美國國家安全顧問波頓表示，美國正想辦法讓委內瑞拉的石油收入流向伊瓜多陣營，並切斷委國現任總統馬杜洛的金脈。

路透社24日報導，波頓（John Bolton）表示「今天我們的重點是切斷馬杜洛非法政權的收入來源」，「我們一致認可瓜伊多（Juan Guaido）是合憲的委內瑞拉臨時總統，那些收入應歸於合法政府所有」。

波頓說，這個過程「非常複雜」，政府官員仍在研究這將如何運作，並未說明細節。這項宣布意味著，華府當局願意使用超越傳統的外交手段，並設法阻斷早已長年陷入通貨膨脹危機的馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的財源。

瓜伊多接受專訪時表示，他相信這筆收入「將是終結馬杜洛政權的起點」，並將資金投入於人道救助與實施新的經濟政策以減緩壓力。他另表示，「現今的挑戰是確保選舉自由，我們希望盡快舉辦，但我們現在仍處在獨裁政權下」。

美國白宮安全顧問波頓是出名的鷹派。去年11月，他曾將委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜定位為「獨裁的三頭馬車」（troika of tyranny），並表示川普政府將加強制裁這些國家、切斷與他們之間的外交關係。

(中時電子報)