108國文學測出題偏難 閱讀量重、陷阱細微

2019年01月25日 17:09 旺報 李侑珊

108年大學學測國文科考試出題靈活，題目不只包含陸劇《延禧攻略》，樂評人馬世芳撰寫〈煙花與火焰的種子〉一文，評析音樂人羅大佑、李宗盛的作品及其時代性，另也還有陳樹菊小行星等短文都成為閱讀題目，國文教師普遍認為，今年考試整體偏難，並且閱讀份量重，陷阱細微，考生平時需累積語文素養，否則答題不易。

師大附中國文教師林宗賜認為，日前高中國文文白比例爭議不斷，但今年國文學測出題卻顯得平均，第1冊到第5冊的內容都有入題，「文言文與白話文都照顧到了。」

林宗賜也提到，今年國文科學測考試也反映國文教學已跳脫傳統，講究跨領域，國發會的重點人才供需調查與推估數據也成為題目，目的在於測驗考生的統計判讀能力，出題已打破以課本為中心的命題方式

另外在閱讀題方面，林宗賜則強調，出題十分多元，像是評析羅大佑與李宗盛的文章都成為考題，對年輕人來說，如果沒有接觸，答題必然很吃力，因此考生必須在平常一點一滴累積素養，廣泛閱讀，自電視、電影、文學、流行音樂等管道吸收養分，學習語文不只侷限於文學部分，才能抓到答題要點。

至於爭議題方面，林宗賜則說，改寫自張小虹的〈我們都是青少年〉，描述的是對作家白先勇崑曲《牡丹亭》的解讀，此部分在第26題與第27題的選項上，要求考生選出正確的解讀，但老師與學生的理解恐不同，建議大考中心未來在設計類似文章鑑賞的題目上，答案能更明確，避免爭議。

全教總國文科教師群認為，今年國文學測試題整體偏難，不只命題符合素養導向，內容靈活，在科普之外又增加加藝術、繪畫、戲曲、音樂等試題，更提高閱讀教學的重要性，並導引閱讀與分析的重視；在各類考題占比部分，文言文占43％，有18題，共占46分，白話文則占57％，共24題，54分。

(旺報 )