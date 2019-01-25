天文、社科、流行樂…學測國文取材超多元 延禧攻略入題

2019年01月25日 17:09 旺報 簡立欣

今年學測國文（選擇題）取材多元，藉由古今文學、跨領域等多元文本，表格、漫畫、文章等多樣閱讀形式，評量考生閱讀理解能力。今年跨領域取材包括小行星、玉米歷史、戲曲《牡丹亭》、羅大佑與李宗盛的比較，涉及天文、社會科學、藝術及音樂；值得一提的是時事題除了去年命名的陳樹菊小行星、今年逝世兩百年的工業革命代表人物瓦特，還有熱門的大陸電視劇《延禧攻略》。

中山女高教師李明慈認為此次學測傳統題型和素養題各半，試題穩健、平易近人，沒有長閱讀或學術論文題，但是經濟、生物、社會學、史地等領域都有，把國文科當成語文工具的傾向明顯，命題非常符合108課綱和素養導向，跨領域、情境化、跨學科；不過她強調雖然試題取材平易近人，但選項設計「很高明、有誘答力」。

熱門陸劇《延禧攻略》也入題，題目提到純貴妃的雅和魏瓔珞的俗，「就好像世間俗人，偶爾管弦絲竹，但多數時候還是要柴米油鹽。」李明慈認為這是用《延禧》去包裝流行議題。

建國中學教師周杏芬指出，教師們一致認為今年學測考題是中間難度，類似去年學科探究題可能會放在指考，這也是未來學測和指考考題的大趨勢。

中正高中教師張青松表示，這次有很多藝術評論，羅大佑和李宗盛的歌詞都非常講究，像李宗盛近作〈山丘〉能打動師生兩代人，他呼籲學生「愛聽歌很好，但也要品味歌詞的質地」。又如題組「玉米」，跨度很大，提醒師生要雜學、多元閱讀；該題組還考判讀、挖空，是精彩的困難題。其他像第4題表格判讀也是重要的生活能力，有鑑別度。整體來說今年試題驚嚇指數較低，但是選項設計得很有難度。

成功高中教師李仁展建議，熟讀課本形音義、選文和國學常識，現在很少考很專業很偏，但課本要讀熟；最難的就是遇到相關內涵時予以比較，像41題老子和孔子談禮。

(旺報 )