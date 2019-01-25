楊瓊瓔陪逛菜市場 陳鴻上菜到大雅

台中副市長楊瓊瓔與知名美食家陳鴻一起做年菜。（陳淑娥攝）

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台中副市長楊瓊瓔與知名美食家陳鴻料理出美味的「阿鴻三寶飯」。（陳淑娥攝）
台中副市長楊瓊瓔與知名美食家陳鴻騎乘iBike抵達大雅市場。（陳淑娥攝）
台中副市長楊瓊瓔與知名美食家陳鴻開心逛大雅市場。（陳淑娥攝）

陳鴻上菜囉！台中副市長楊瓊瓔與知名美食家陳鴻，25日到大雅市場採買在地年菜食材，包括「大雅三寶」、神岡神農蛋等，料理出一道健康養生的「阿鴻三寶飯」，並逗趣「說菜」帶出濃厚人情味。楊瓊瓔表示，希望藉美食推展，歡迎大家春節來台中過好年。

楊瓊瓔與陳鴻25日上午騎乘iBike抵達大雅永興宮先行參拜，祈求媽祖保佑市民今年都能賺大錢，隨後轉往傳統市場大肆採買，兩人逛遍每個角落，與攤商熱情互動還拿起喜氣的紅包袋、春聯等，讓大家感受到濃厚的年味。

陳鴻以新鮮採買的「大雅三寶」(紅薏仁、紅小麥及蕎麥)、神岡蛋、香腸、臘肉、青花筍入菜，為鄉親示範烹煮應景年菜「阿鴻三寶飯」；他推薦大家在春節期間，能安排3天2夜的「來去台中住兩晚」，才能體驗在地的美麗。

楊瓊瓔指出，2月28日是大雅小麥文化節，只要參加活動就有機會獲贈限量版麥穗花束，邀請全國民眾來欣賞金黃色小麥田美景之後，可轉往花博3大展區，享受台中花藝之美。

觀旅局長林筱淇也大力行銷潭雅神觀光旅遊景點，不論是騎自行車追風，或是登新田步道，都能幫助消耗年菜累積的熱量。

(中時 )

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