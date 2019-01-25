立委補選最後衝刺 大咖站台韓冰對上林智堅

2019年01月25日 17:07 中時 馮惠宜

台中第5選區立委補選最後衝刺，藍綠兩位候選人先後到台中市天津路年貨大街掃街，國民黨候選人沈智慧則請來神力女超人許淑華和人氣爆紅的韓冰趕在店家打烊前到年貨大街掃街拜票。民進黨候選人王義川則是在下午三點在年貨大街活動開幕時偕新竹市長林智堅和立委陳亭妃，一起步行掃街。

選前倒數24小時從藍綠陣營請來站台的角色份量看得出選情相當緊繃；王義川以九局下半8：9形容這場選戰，還說林智堅小智市長是幫他追平分的關鍵，要借由他的高人氣反敗為勝。

而林智堅則讚許王義川年輕有為、學識與經完成，也是這是這次補選中唯一兼具交通與工程專才的候選人，尤其他曾在林佳龍市長任內擔任交通局長，對整體大台中市的交通解方及大台中未來的建設發展相當了解，他相信以他的學經歷都能勝任，他也強調補選選情相對較冷，請大家一定要在投票日走出來投票，讓王義川進入立法院守護大台中山守線。

另，沈智慧陣營請來有神力女超人美名的立委許淑華，還有高雄市長韓國瑜的女兒韓冰一起為她站台拉抬人氣，其中韓冰更因為傳出高雄市將在三月底登場的全國創意宋江陣頭大賽裏設置比武招親擂台，一度傳出贏家可以跟韓冰在愛河畔喝下午茶，讓她人氣爆表。

沈智慧25日持續搭宣傳車掃街，宣傳車走過北區、北屯區每條大街小巷，一一透過擴音機懇請選民支持理性、專業、有經驗的她，讓他進入立法院成為台中市長盧秀燕在中央爭取建設的助攻手。

(中時 )