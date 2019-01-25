立委補選最後衝刺 大咖站台韓冰對上林智堅

新竹市長林智堅（左三）特別請假為台中市第5選區補選民進黨候選人王義川（右三）做最後衝刺。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

台中第5選區立委補選最後衝刺，藍綠兩位候選人先後到台中市天津路年貨大街掃街，國民黨候選人沈智慧則請來神力女超人許淑華和人氣爆紅的韓冰趕在店家打烊前到年貨大街掃街拜票。民進黨候選人王義川則是在下午三點在年貨大街活動開幕時偕新竹市長林智堅和立委陳亭妃，一起步行掃街。

選前倒數24小時從藍綠陣營請來站台的角色份量看得出選情相當緊繃；王義川以九局下半8：9形容這場選戰，還說林智堅小智市長是幫他追平分的關鍵，要借由他的高人氣反敗為勝。

而林智堅則讚許王義川年輕有為、學識與經完成，也是這是這次補選中唯一兼具交通與工程專才的候選人，尤其他曾在林佳龍市長任內擔任交通局長，對整體大台中市的交通解方及大台中未來的建設發展相當了解，他相信以他的學經歷都能勝任，他也強調補選選情相對較冷，請大家一定要在投票日走出來投票，讓王義川進入立法院守護大台中山守線。

另，沈智慧陣營請來有神力女超人美名的立委許淑華，還有高雄市長韓國瑜的女兒韓冰一起為她站台拉抬人氣，其中韓冰更因為傳出高雄市將在三月底登場的全國創意宋江陣頭大賽裏設置比武招親擂台，一度傳出贏家可以跟韓冰在愛河畔喝下午茶，讓她人氣爆表。

沈智慧25日持續搭宣傳車掃街，宣傳車走過北區、北屯區每條大街小巷，一一透過擴音機懇請選民支持理性、專業、有經驗的她，讓他進入立法院成為台中市長盧秀燕在中央爭取建設的助攻手。

(中時 )

禁限建申請流程簡化 軍方、中市… 黃敏惠有意延攬民進黨籍徐文志 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。