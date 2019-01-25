電動輪椅界的特斯拉！WHILL受邀至台大醫院復健科舉行產品說明會

WHILL的Model M無論在室內、室外都能表現出色。(圖/擷取自WHILL官網)

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中時電子報
綜合報導

源自日本的WHILL是一款全新的個人移動設備，也打破了電動輪椅移動的界線，讓行動不便的人從此可以隨心所欲地暢行無阻。WHILL就在1/14獲台大醫院復健科邀請進行Model M產品說明會，並開放讓物理治療師親自體驗試駕，現場反應相當熱烈。

WHILL受邀至台大醫院復健科進行商品說明。(圖/擷取自WHILL官網)

WHILL是由三位來自豐田、日產及索尼的工程師所創建，產品分別有「Model M」、「Model A」。Model M可說是智慧與智能設計的平衡壯舉，無論在室內、室外都能表現出色。一般市售的電動輪椅體型都較龐大且笨重，但Model M的框架小巧玲瓏，可以輕鬆進出但也同時兼具了十足的動力與穩定性，就算是加速攀升斜坡還是行走崎嶇地形都能輕鬆克服。

WHILL擁有雙重馬達驅動系統，最大時速達9.25公里/小時。(圖片擷取自WHILL官網)

電動輪椅代替了雙腳，但Model M讓便利性更上一層樓。可活動式扶手及電動式座椅讓移動時更安全，座椅更還可以前移15公分，無論是用餐還是看書等等都能讓位置更妥當；Model M不僅是全電驅動，更是全輪驅動，最大時速為9.25公里/小時，續航力可延長至24公里，Model A則為20公里。值得一提的是，控制方向只要操控在手柄頂端的滑鼠即可，廠商甚至貼心地針對手部力量較小的老人，提供了手指好使力的抓手，還為左撇子提供完全對稱的操作組件。

WHILL的技術不斷精進，甚至有了WHILLNEXT自動駕駛輪椅機械人，它先在日本羽田機場進行了暖身測試，開發團隊期許在未來2020年的東京殘障奧運開閉幕式上，能夠讓WHILL擔任引領選手入場的重要任務，以及推廣到日本各大主要機場。

(中時電子報)

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