好羨慕！大陸節目「灣灣我來了」攜手「店家頭條」 大方送粉絲去高雄看蕭敬騰

「灣灣我來了」攜手「店家頭條」送粉絲去高雄看蕭敬騰。(圖/店家頭條提供)

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中時電子報
綜合報導

相信任何出道的歌手，最終目標都渴望能夠站上巨蛋與歌迷共襄盛舉，而新年(2019)搶先開唱的人就是蕭敬騰，巡迴演唱會第一站選在1月19日及1月20日於高雄巨蛋舉行。知名大陸行腳節目「灣灣我來了」搭上順風車攜手台灣社群媒體「店家頭條」，贈送蕭敬騰演唱會門票給台灣與大陸的粉絲朋友。

此次蕭敬騰的<先生娛樂 再生自己>世界巡迴演唱會分別在高雄與北京開唱，整場演出的細節都會與主題相呼應，無論是歌單、服裝、舞台設計或是各式表演橋段等安排，皆由蕭敬騰親自參與，為的是讓觀眾能夠沉醉在蕭敬騰創造的華麗癲狂中。

「灣灣我來了」攜手「店家頭條」送粉絲去高雄看蕭敬騰。(圖/店家頭條提供)

來自大陸知名的旅遊節目「灣灣我來了」，專門介紹台灣的美食與景點，透過鏡頭展現台灣的生活日常，引領觀眾一起深度品味台灣。而「店家頭條」專在挖掘台灣各地鮮少人知的店家，類型不設限，透過鏡頭一探究竟，期許讓每家小店都能夠有上頭條的機會；而這次「店家頭條」為了感謝粉絲熱情私訊分享店家資訊，特別砸重本舉辦了贈送演唱會門票的抽獎活動，回饋給所有支持的粉絲。

果然蕭敬騰的魅力無法擋，活動貼文一露出隨即造成轟動，不敵當時演唱會門票秒殺的狀況。<灣灣我來了x店家頭條> 甚至加碼贈予高雄H2O水京棧國際酒店的『豪華景觀客房招待住宿卷』，讓粉絲在聽完演唱會後，還能接著享受五星級酒店的服務，主辦單位希望透過此次活動將好康回饋給粉絲，用好心情迎接新年！

(中時電子報)

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