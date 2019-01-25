樹林、三峽名師揮毫贈春聯

三峽區長陳健民高舉春聯祝大家富貴平安滿堂彩。（陳俊雄翻攝）

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05陳健民區長感謝家和連年協辦寫春聯活動。（陳俊雄翻攝）

距離農曆春節腳步愈來愈近了，樹林及三峽區公所也特別與家和有線合作舉辦名師揮毫贈春聯活動，邀請地方上的書畫名師現場揮毫，免費將賀歲春聯送給民眾，讓民眾感受濃濃的年味。

樹林區在19日於山佳老人會館舉辦「名師揮毫春聯報喜賀新歲」首場贈春聯的活動，現場邀請新北市書法學會、新北市美術協會、客家鄉親會的老師們起筆揮毫送春聯。

樹林區長林耀長表示，26日在樹林火車站還有一場，不要錯過，他也向民眾預告今年樹林燈會將於2月15日到2月23日號在樹林鎮南宮及保安二街舉行一系列的活動，歡迎民眾前來樹林賞燈觀賞節目。

三峽區贈春聯則在25日選在人潮密集的公有市場騎樓舉辦，區長陳健民表示，三峽的藝術家很多，很高興每年都可以請來書法名師為民眾寫春聯，民眾來市場辦年貨，還可以帶回客製化的春聯，都十分開心，也感謝家和每年都來一起共襄盛舉，與民同樂。

協辦的中嘉家和有線電視今年也在現場加碼趣味遊戲，讓民眾等待春聯的同時也可以認識「公用頻道」。此次也設計了應景的擲骰子及翻牌遊戲，民眾只要擲出象徵CH3公用頻道的指定文字，就可以獲得精美新春福袋。活動現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋。

(中時 )

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