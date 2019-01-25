自掏腰包5000買票？彰化大村鄉代輔選幹部涉賄遭訴

彰化地檢署。(本報系資料，洪璧珍攝)

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大村鄉蕭姓鄉民代表的輔選幹部吳男，在去年選舉號次抽籤前，以5000元現金向郭姓友人一家親友買票，發現遭檢警盯上後未主動到案，選前一天借車南下避風頭，到選後才回來，彰檢偵結認定吳男行賄犯行明確，將吳男、郭男兩人依違反選舉罷免法起訴；借車的游男也遭依藏匿人犯罪起訴，已當選的蕭姓女鄉代日前則被提起當選無效之訴。

根據起訴書，47歲吳男是蕭姓女鄉代競選團隊成員，去年10月中，他聲稱是為了答謝蕭女丈夫黃男過去交情，而自掏腰包拿5000元給57歲郭男，要求以每票500元請託郭男一家3口、郭男弟弟一家5口，都投票支持蕭女；其中1000元則是答謝郭男代為向弟弟、弟媳一家買票的報酬。

吳男得知已被檢警盯上偵辦此案，被傳喚卻未主動到案說明，反而在去年11月23日選舉前夕前往競選總部告知黃男「警察在找我」，隨即騎走黃男機車前往黃男的游姓表哥家借了4500元，開著游男的車南下台南避風頭。直到25日晚間7點，又開車北上找曾擔任鄉公所主秘的黃男，希望透過其人脈、協助找好律師，他再要求游男準備律師費，晚間9點才由律師陪同下到案說明。

郭家親友全都坦承受賄，檢方予以緩起訴處分；吳男、郭男遭依違反《選舉罷免法》起訴。借車又借錢給吳男的游男，則依藏匿人犯罪起訴。吳男雖供稱行賄是個人行為，與蕭女夫妻無關且並不知情，但是已當選的蕭姓女鄉代，日前仍遭彰檢提起當選無效之訴，仍在審理中。

(中時 )

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