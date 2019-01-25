花蓮》花蓮市區打卡景點再添一處！5公尺當肯人像邀請民眾一同入框

2019年01月25日 18:04 中時 張祈

花蓮市公所的第二座Duncan裝置藝術金添上午進行裝置。（花蓮市公所提供）

花蓮市公所主任秘書翁美華今早偕同建設課長徐國城、建築師謝偉士和結構技師栗正暐等人為裝置吊裝作業拜拜祈福。（花蓮市公所提供）

花蓮市區再添打卡新熱點，繼舊鐵道文化商圈徒步區高人氣Duncan（當肯）裝置藝術，第二座Duncan裝置藝術今早在市區大禹街完成裝置。（張祈攝）

花蓮舊鐵道徒步商圈的Duncan人像已經是花蓮市區知名的街頭裝置藝術。（張祈翻攝）

花蓮市區再添打卡新熱點，繼舊鐵道文化商圈徒步區高人氣Duncan（當肯）裝置藝術，第二座Duncan裝置藝術今早在市區大禹街完成裝置，趕在春節前亮相，高達５公尺的手機框景，配上當肯人像攀爬造型，以調皮模樣邀請民眾一同入框，還沒啟用就吸引不少民眾前來搶先拍。

花蓮舊鐵道徒步商圈的Duncan人像已經是花蓮市區知名的街頭裝置藝術，花蓮市公所再獲台積電慈善基金會捐贈，透過插畫家Duncan的高人氣及網路打卡趨勢，為強震復建觀光再添一筆打卡景點。花蓮市公所主任秘書翁美華今早偕同建設課長徐國城、建築師謝偉士和結構技師栗正暐等人為裝置吊裝作業拜拜祈福，吊裝安置作業也在中午左右順利完成。

新的Duncan裝置藝術為Duncan在手機框架內做攀爬模樣的逗趣造型，與Duncan親民的創作風格吻合，像是爬牆、搬石頭或偷看別人的窗戶等，滿足了民眾內心想做但不敢去做的事情，逗趣又能引起共鳴。

主秘翁美華感謝台積電基金會自去年災後持續的協助，包括協助民間修復住屋、協助談成與Duncan的二次合作，她說，Duncan也很願意再次回饋家鄉，授權這次高5公尺的裝置藝術，經過多次地點勘查，最後選定在花蓮市商圈發源起點大禹街駐點，她也透露，下一座裝置藝術計畫在自由廣場，主題內容也將與藝術家合作設計。

(中時 )