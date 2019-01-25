崇德社福基金會兒童冬令營饒明學童歡樂唱跳

2019年01月25日 17:57 中時 謝瓊雲

學童們表演舞蹈，活潑可愛。(謝瓊雲攝)

崇德社福基金會兒童冬令營圓滿閉幕。(謝瓊雲攝)

彰化縣員林市饒明國小45名小朋友參加崇德社會福利慈善事業基金會冬令營，為期五天課程活動包含手工藝、舞蹈和桌遊等等，25日開心唱歌、跳舞並展示作品，呈現5天來的豐碩學習成果。

崇德社福基金會21日起在饒明國小舉辦第一屆兒童冬令營，上午閉幕成果展，師生精心策畫表演節目，短短一小時洋溢歡笑，基金會董事更現場轉播至基金會群組，讓遠在國外的董事，也能看見小朋友的活潑笑臉。

低年級學童手舞足蹈唱出「幸福的臉」，歌聲洋溢童稚單純的幸福感；幼兒園小朋友唱「虎姑婆」，舞蹈動作不多但舉手投足流露幼童靦腆的天真；中高年級學生跳「海草舞」，舞步幾近純熟可以看出過去幾天「有練過」，為閉幕典禮節目作為充分準備，贏得全場喝采。

基金會董事長夫人游麗花說，董事們平日忙於各自事業，難得能有機會到小學跟學童同樂，分享學童努力學習的成果，她與董事們都心情愉悅，尤其透過直播、上傳小朋友們純真歡樂的表演，讓群組裡的董事「讚」聲連連。

執行董事洪澤勳表示，感謝饒明國小教學團隊，費心編排學科與才藝兼顧的課程，參加的小朋友接受老師指導寫功課，學習舞蹈、手工藝等多元能力，同時複習上學期的課程、預習下學期的基礎知識，又能提前在過年前就完成寒假作業，一舉數得。

崇德社福基金會成立於1986年，去年調整服務腳步，優先照顧弱勢族群的宗旨不變，這次在饒明舉辦冬令營，報名爆滿；經校方篩選後有逾八成學生是經濟弱勢。

饒明國小校長鄭權鑫表示，往前寒假民間社團來舉辦的冬令營都有收費，只有崇德社福基金會是免費照顧在地子弟，造福地方的行動力跟學校經營理念讓愛在饒明校園傳遞，讓關懷在班級中流轉」不謀而合。

(中時 )