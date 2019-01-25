就職滿月 韓國瑜：我老了好多 皺紋好多條

高雄巿長韓國瑜（後排中）就職滿月，25日頭戴財神帽，出席「與雄同行」手機短拍大賽，與10名網紅合體行銷高雄。（曹明正攝）

友善列印
中時
高雄巿長韓國瑜（後排左六）就職滿月，25日頭戴財神帽，出席「與雄同行」手機短拍大賽，與10名網紅合體行銷高雄。（曹明正攝）

高雄巿長韓國瑜25日出席「與雄同行」手機短拍大賽，與10名網紅合體行銷高雄，頭上戴著財神帽的他說，很怕被問到九二共識，他現在急著發大財，高雄最需要的就是發大財。

25日就職滿月，他表示，佳芬姐給他打的分數不準，不管怎樣高雄市民的口袋最重要，有沒有感受到這城市欣欣向榮，小老百姓生活，計程車、餐飲、夜市、農漁民等庶民經濟有沒改善，他覺得這個比什麼什麼都重要。

對於就職1個月的心得，他表示覺得自己老了好多，以前臉上都沒有皺紋，這個月下來，皺紋好多條，但是這麼多巿民把希望跟期待放在我們肩膀上，整個市政府團隊一定會繼續往前衝。

被問到黨內像王金平、馬英九參選都想搭著「韓流」走，韓國瑜表示自己沒這麼了不起，反正就是不停地往前衝，大家感受到高雄散發出去的亮麗、耀眼、朝氣，自然而然地想講幾句祝福的話，或者想多來高雄，非常開心。

他提到，這種現象很棒，包括有一些民進黨立委也在發高市府紅包，他們應該是有聽到民意，民眾是希望過好日子，民眾對這個期待是大於一切的，所以不管馬英九、王金平等人，感受到這種力量在衝，願意跟高雄在一起。

商總26日將來高雄，韓國瑜表示將由經發局跟整個商總這幾百位大老闆簡報高雄的投資環境，他會再一次告訴這些大老闆們「高雄來的越早，賺得越多」。

韓國瑜也透露，過年後有很多導演來高雄，像李行導演已經91歲，但是他們看好高雄、看好這座城市，因為李導演的輩份比較高，所以他會帶很多他的徒弟，他的徒弟也都6、70歲，也是台灣導演界最頂尖、也是祖師爺輩。

他提到，這些導演一旦來高雄，將來拍攝影片取景也在高雄，由於電影是綜合藝術，因此對高雄電影、電視、文創還有音樂和戲劇等的幫助非常大，所以非常期待他們趕快來。

(中時 )

黃敏惠有意延攬民進黨籍徐文志 … 菊市府硬買30億車廂才跟中央要錢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。