就職滿月 韓國瑜：我老了好多 皺紋好多條

2019年01月25日 17:41 中時 曹明正

高雄巿長韓國瑜（後排左六）就職滿月，25日頭戴財神帽，出席「與雄同行」手機短拍大賽，與10名網紅合體行銷高雄。（曹明正攝）

高雄巿長韓國瑜25日出席「與雄同行」手機短拍大賽，與10名網紅合體行銷高雄，頭上戴著財神帽的他說，很怕被問到九二共識，他現在急著發大財，高雄最需要的就是發大財。

25日就職滿月，他表示，佳芬姐給他打的分數不準，不管怎樣高雄市民的口袋最重要，有沒有感受到這城市欣欣向榮，小老百姓生活，計程車、餐飲、夜市、農漁民等庶民經濟有沒改善，他覺得這個比什麼什麼都重要。

對於就職1個月的心得，他表示覺得自己老了好多，以前臉上都沒有皺紋，這個月下來，皺紋好多條，但是這麼多巿民把希望跟期待放在我們肩膀上，整個市政府團隊一定會繼續往前衝。

被問到黨內像王金平、馬英九參選都想搭著「韓流」走，韓國瑜表示自己沒這麼了不起，反正就是不停地往前衝，大家感受到高雄散發出去的亮麗、耀眼、朝氣，自然而然地想講幾句祝福的話，或者想多來高雄，非常開心。

他提到，這種現象很棒，包括有一些民進黨立委也在發高市府紅包，他們應該是有聽到民意，民眾是希望過好日子，民眾對這個期待是大於一切的，所以不管馬英九、王金平等人，感受到這種力量在衝，願意跟高雄在一起。

商總26日將來高雄，韓國瑜表示將由經發局跟整個商總這幾百位大老闆簡報高雄的投資環境，他會再一次告訴這些大老闆們「高雄來的越早，賺得越多」。

韓國瑜也透露，過年後有很多導演來高雄，像李行導演已經91歲，但是他們看好高雄、看好這座城市，因為李導演的輩份比較高，所以他會帶很多他的徒弟，他的徒弟也都6、70歲，也是台灣導演界最頂尖、也是祖師爺輩。

他提到，這些導演一旦來高雄，將來拍攝影片取景也在高雄，由於電影是綜合藝術，因此對高雄電影、電視、文創還有音樂和戲劇等的幫助非常大，所以非常期待他們趕快來。

(中時 )