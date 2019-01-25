吃鳳梨酵素長大的豬 高成本「朝貢豬」低烹調品嘗最對味！

2019年01月25日 18:24 中時 徐力剛

創意甜點「拿坡里炸豬油泡芙」口感清爽，讓人回味無窮。（圖片提供／山林水草）

山林水草旗下品牌「朝貢豬．雞」，以高品質肉品為消費者帶來味覺饗宴。（圖片提供／山林水草）

山林水草RivaGreen品牌豬「朝貢豬」以高品質著稱，今日活動中攜手義大利餐廳SoloPasta合作，以朝貢豬為食材，配合低烹飪、低調味手法製作4道創意料理，帶來全新味覺饗宴。

餐會中端出佳餚「羅馬慢烤香豬肉卷」，嚴選帶皮豬五花入饌，置於烤箱慢烤，豬肉卷外皮色澤金黃，粉色肉質令人垂涎欲滴;甜點「拿坡里炸豬油泡芙」做工繁複，為提供絕佳口感體驗，主廚從揉製麵糰開始做起，和入朝貢豬萃取豬白油調和，再經高溫豬油酥炸，出餐前淋上卡士達醬及櫻桃妝點，兼顧視、味覺雙重享受。

有別傳統肉豬常見豬腥味，朝貢豬烹煮時具備特殊香氣和甜味，從產地到餐桌嚴格把關，強調3大特點控管品質，其一，以「鳳梨酵素」飼料養殖，將鳳梨皮和渣加入益生菌發酵，特製獨家鳳梨酵素配方飼料，有益豬隻健康;其二，養殖足月宰殺，秉持人道養殖精神，堅持不施打抗生素、生長激素，養殖期長達8個月，肉質口感最佳;其三，富含不飽和脂肪酸，養殖時強調足月養殖，新鮮豬肉色澤鮮豔，大理石般油花分布均勻，被老饕譽為肉中聖品。

方南茵經理分享，高成本「朝貢豬」原因其來有自，從幼豬育種開始即細心培育，強調「單一牧場」養殖控制品質，屏東禾豐牧場養殖量達6000至8000頭。方南茵進一步指出，朝貢豬飼料目前為台灣唯一使用「鳳梨發酵配方飼料」飼養，選用微熱山丘鳳梨皮發酵，讓豬隻更健康，豬肉才不會有豬腥味。

消費者欲購買「朝貢豬」，可前往聖德科斯、山林水草官網及「朝貢豬、雞」實體專賣店現貨販售。歡慶「朝貢豬．雞」專賣店試營運，即日起至2月28日於店內消費，可免費獲得9折會員卡。

(中時 )