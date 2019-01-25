林青霞一生情路多坎坷 苦戀秦漢18年終成眷屬？

林青霞、秦漢、秦祥林首度合作電影《我是一片雲》戲裡戲外譜三角戀。(本報系資料照)

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中時電子報
百億老公掰了？！　林青霞傳離婚　贍養費80億

「台灣影壇第一美女」林青霞去年驚爆24年豪門婚姻破局，被爆拿了高達80億台幣的高額贍養費與富商邢李㷧離婚，想活出自己的人生，但至今林青霞仍未透過任何管道回應此事。只是近日網路上突然瘋傳林青霞已與舊愛秦漢低調領證結婚，兩人苦戀18年終成眷屬，可惜此消息已被秦漢經紀人否認，讓不少粉絲白開心一場。

林青霞24年豪門婚姻現況成謎 陸網卻驚爆領證嫁秦漢

其實外型出眾的林青霞，一生情路多波折，她1973年憑著瓊瑤電影《窗外》正式出道，後來更與片中男主角秦漢相戀，不惜悔婚秦祥林、背負著小三罵名，但這段長達18年的苦戀最終仍走上分手一路。

林青霞與秦漢合作過多部愛情片，兩人愛火從戲內延伸到戲外，只是那時秦漢已有妻室，這份感情當然不被社會禮俗所接受，1979年她參加新加坡影展，更被當地媒體爆出服藥輕生消息，震驚華人社會。

據當時媒體記載，林青霞那天突然缺席晚宴，中影老闆擔心敲門查看，沒人應門，於是找人闖了進去，驚見她用毯子包緊緊躺在床上，臉色發青，昏迷不醒，疑似服用安眠藥過量。

自殺消息令林青霞與秦漢戀情再次成為媒體關注焦點，甚至傳出林青霞不堪背負小三罵名，一度放棄如日中天的演藝事業，避走美國，而秦祥林追去美國安慰她，隔年兩人訂婚，轟動演藝圈。

林青霞後來因忘不了秦漢，選擇與秦祥林解除婚約，等到秦漢與妻子離婚，兩人終於復合。但最終林青霞與秦漢還是走上分手一途，並在1994年嫁給富商邢李㷧，與秦漢分分合合18年的感情正式畫下句點。

如今恢復單身的林青霞，又爆出與秦漢領證消息，令粉絲興奮不已。只是秦漢經紀人稍早對陸媒《新京報》直斥是假新聞，「目前秦漢正在拍戲，並不知道為什麼會有這樣的傳聞。」

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(中時電子報)

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