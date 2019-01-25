愛河燈會「金銀河」推十大亮點搶攻觀光財

2019年01月25日 17:49 中時 柯宗緯

高雄愛河燈會「金銀河」2月9日至20日登場，祭出10大亮點吸客。（柯宗緯攝）

高雄愛河燈會力邀明華園劇團小生孫翠鳳（中）演出，2月17日與民眾相見歡。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜歡迎大家到春節愛河賞燈會。（柯宗緯攝）

「2019愛河燈會金銀河」2月9日盛大開幕，連續12天，天天都精彩。高雄市長韓國瑜25日宣布燈會十大亮點，除白冰冰領軍藍寶石歌廳秀、藝人安心亞、明華園及霹靂布袋戲演出外，33飯店業者也加入聯合促銷，搶攻豐厚觀光財。

今年燈會本來將移師高雄港邊，韓國瑜上任後，決定續留愛河畔，與愛情產業鍊相呼應。韓國瑜表示，觀光局長潘恒旭創意源源不絕，取名叫「金銀河」是因「天上有銀河，高雄有愛河」，兩岸金光閃閃，雖然有批評，但也獲極大迴響，希望各界多點掌聲。

他說，今年會有創意及突破，首創愛情摩天輪煙火展演、璀璨百米隧道、頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾等，希望透過光影變化，增加民眾與燈飾互動與趣味性，享受風情萬種的水岸燈會。

他提及，開幕當日力邀宅男女神安心亞、少女殺手吳思賢、台語新天王許富凱及霹靂布袋戲與民眾相見歡。愛河旁有「金銀財寶夜市」及懷舊古早市集，邀請棉花糖、捏麵人、畫糖等攤位進駐，提供最與眾不同燈會氛圍。

燈會特別結合33家飯店業者聯合推出住房專案，包括西子灣大飯店、漢來飯店、國賓飯店、翰品酒店、福華飯店、御宿商旅、旗津道酒店、君鴻酒店等。

潘恒旭指出，遊客除享有住宿好康優惠，還可獲得燈會限量文創紀念品，憑住宿發票還可兌換豆瓣醬及棋餅等伴手禮，預料2月高雄住房率可突破8成。

燈會期間明華園無敵小生孫翠鳳帶來《花燈六百年》演出，白冰冰領銜主演重現藍寶石歌廳秀等。另外有每日主題展演、趣味大胃王競賽、彩繪燈籠活動等，並與手機軟體「美圖秀秀」合作，可免費體驗煙火實境AR。

(中時 )