菊市府硬買30億車廂才跟中央要錢 議員爆：錢未進來

高雄水岸輕軌（一階）完工通車，二階從C15到C37站已從兩端點開始推進，目前C15到C17已經完工並測試中，C32到C37站正辦理地上物清理，將加速鋪軌工程。（高雄市捷運局提供）

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中時電子報
【完整版】「肥腿」如走路工事件自導自演？楊秋興嘆陳菊吃人不見骨！2019.01.24《新聞龍捲風》

高雄輕軌引起眾多民怨，但高雄市議員邱于軒之前在《新聞龍捲風》爆，前市府蠻幹，二階輕軌軌道還沒蓋，就已經核定30億經費購買車廂。議員陳美雅昨晚再爆料，前市府去年9月買車廂，10月才去跟中央要錢，至今錢未下來，因此挪用機電設備的經費付給法國廠商。若中央不挹注這筆款項，高雄市政府就得再舉債!

二階輕軌民怨高漲，韓國瑜一上任時就說過希望二階輕軌停蓋，但高雄市議員邱于軒之前在《新聞龍捲風》爆，但現在有一個爛攤子，前市府蠻幹，二階輕軌軌道還沒蓋，就已經核定30億經費購買車廂，現在車廂進來了。而且，一階車廂是西班牙製，二階是法國製，兩個可不可以銜接還不一定。她說，這就是前市府亂花錢的明證!

議員陳美雅昨晚再於《新聞龍捲風》爆料，這事情真的非常怪異，捷運局發布新聞稿回覆去年10月31日去跟中央要了這筆30億，15輛車廂的錢。但怎麼會車廂在9月份先進來，10月份才去要經費?更何況現在中央補助經費並未下來。

所以陳美雅詢問捷運局官員，第一點，這個二階輕軌，軌道建設還未完工，目前只達到47%，為什麼就要急著把車廂進來?第二點，這30億經費已經撥給得標的法國廠商了沒有?

陳美雅說，官員回覆他們用的是，總金額165.37億總經費裡機電設備的經費，先挪用出來去支付了車廂費用。這就更讓人匪夷所思，如果說中央經費還沒有撥下來，你是挪用機電設備的經費，那未來要是中央不挹注，或是挹注有限，那之後就要由「高雄市政府自己舉債來負擔」!

陳美雅說，所以不曉得為什麼前市府要這麼急購買車廂，到底在急什麼?現在的捷運局也很頭痛，因這是陳菊時代所做的決策，但他們必須要承擔。

(中時電子報)

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