攜試題出場、提前強行出場 學測首日兩項重大違規

2019年01月25日 18:04 旺報 簡立欣

108學測25日登場，首日英文科有考生將試題紙攜出，下午國文科有考生強行提前離場，大考中心表示這都是重大違規，前者可能會以零分計算，後者更直接取消考試資格，考生後面幾科都不必考了。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，25日東部有一考生不慎將英文科試題紙攜出試場，監考教師及時追回，但是已經造成違規事件。大考中心主任劉孟奇表示，試題攜出這是重大違規，依據大考中心違規處理辦法第21條要扣減全部分數，雖然還是會依據事實交由大考中心考試委員會審議，但是幾乎可以肯定是零分計算。

下午國文科有一重大違規事件，沈青嵩表示，國文科是12點50入場，依規定13點50分才能離場，中部考區某試場有學生不顧試務人員說明仍強行在13點25分就要離場，大考中心依照違規處理辦法第20條第2項取消考試資格；此外還加派人員看守，避免該生再度強行入內。

值得一提的是，社會考科缺考2965人，缺考率2.39％，比其他科目略高。是否是學測5選4的結果？劉孟奇坦言，今年是第一年，他還無法評論。

另外，本周日台北市大同、士林區及台中市北區、北屯區將補選立法委員，選區內的考場有北市成淵、百齡高中和中市台中二中、台中一中，考生共7854人；大考中心表示25日下午3點53分北市百齡高中附近有一位候選人開賓士車拿大聲公宣傳，大概影響三到四分鐘，經制止後關閉，經查是一號候選人無黨籍陳源奇。劉孟奇表示此事已經宣導很久，「這對我們很困擾，」希望候選人自制。。

又，學測首日有4起因咳嗽而啟用備用試場，沈青嵩溫馨提醒溫馨提醒，第二天天氣偏冷，考生要注意禦寒；北一女考場因為27日有人安基金會寒士宴，26日早上9點半凱達格蘭大道封路，第一節考試是9點20分開始，請考生準時入場。

(旺報 )