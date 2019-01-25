「鐵道動態系統模型啟用暨名家彩繪燈籠展」演繹萬千精彩

2019年01月25日 18:24 中時 范振和

鐵道動態系統模型展場中的縮小版火車，停靠在花蓮舊火車站，引發觀眾高度興致。（范振和攝）

花蓮縣鐵路退休人員協會前理事長葉日洋（右一）向縣長徐榛蔚（右二）等人闡述鐵道生活圈往昔風華。（范振和攝）

全台首座1：150比例呈現的超大型鐵道模型動態展示場，引人注目。（范振和攝）

花蓮縣鐵道文化園區展出的名家彩繪燈籠，盞盞韻味十足。（范振和攝）

「花蓮鐵道動態系統模型啟用暨名家彩繪燈籠展」開幕典禮，今（25）日下午登場，出現全台首座1：150比例，超大型鐵道模型動態展示場，也是全台唯一透過電腦自動控制的大型N規數位展場，儼然成了在地文化新亮點！

花蓮縣文化局去年獲得文化部文化資產局-鐵道藝術網絡補助計畫建置此模型，這是全台唯一在鐵道文化園區，首建具活潑、生動的動態鐵道模型展場，演繹花蓮鐵道文化。

縣長徐榛蔚由文化局長江躍辰、鐵路退休員工協會前理事長葉日洋等人陪同，聯手主持啟動典禮，葉日洋介紹鐵道動態系統模型，完整呈現了民國70年花蓮舊站周邊景物，以及去年10月3日完工的花蓮新站另，也透過電腦自動行駛控制，將行駛花東線與北迴線的鐵路列車，從最新式的太魯閣、普悠瑪，到早期DR2700柴油對號快列車等，都在展場縮小版奔馳運轉。

徐榛蔚指出，在鐵路志工群的護持下，鐵道文化資產得以保存，讓花蓮鄉親、觀光客能進一步認識花蓮、愛上花蓮，而全台首座的鐵道動態系統模型，安置鐵道文化園區一館，彷彿演繹著歷史穿梭劇，深信能在春節期間引進更多的觀賞人潮。

江躍辰說，花蓮鐵道文化園區是花東重要文化深度旅遊觀光景點，為活化再利用文化資產空間，文化局近年來積極向文資局爭取鐵道藝術網絡預算，在一館建置了東線鐵道動態模型火車及場景，讓民眾了解東部鐵道文化，也逐步活化鐵道二館，以期發揮花蓮文化軟實力。

此外，為迎接新年的到來，文化局1月25日起至2月24日上午10時至12時、下午2時至晚上9時（周一及除夕休館）於一館舉辦「諸事如意好運到名家彩繪燈籠展」，今年及歷年在地書畫名家繪製的百盞燈籠，在歷史建築的懷古氛圍下，盞盞韻味十足。

(中時 )